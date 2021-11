Osorio se desquita, clasifica al América y arranca la hora de la verdad

A Juan Carlos Osorio se le hizo el milagro. La misión aún no está cumplida, queda camino, pedregoso por demás, pero logró un primer desquite al conseguir la clasificación del América a los cuadrangulares semifinales, ante todo pronóstico, con una dosis de suerte, aguantando todas las críticas y, además, condicionado a irse si no lo lograba.



América sacó la casta. En el partido definitivo, cuando necesitaba ganar y esperar varios milagros, todo se le dio. Goleó al Pereira y se vio beneficiado, sobre todo, por el triunfo del Huila contra Envigado, que fue el que se quedó afuera. Osorio por ahora se sale con la suya.



Hace pocas semanas estaba en la palestra, salió chiflado e insultado de la cancha del Pascual Guerrero, los hinchas pedían a gritos su partida, la dirigencia decidió emitir un comunicado en el que lo respaldaba, con el compromiso de que América clasificara. Y lo logró, y ahora ese América es un rival de cuidado para sus oponentes del cuadrangular B, Millonarios, que es su primer rival, y Tolima y Alianza Petrolera.

Osorio se desquita

Fue un alivio para el DT. Todo se le dio. “Como suele ocurrir, el de arriba barajó y barajó a favor nuestro, muy agradecido con él”, dijo Osorio el domingo.



Y es que el entrenador risaraldense llegó para este semestre con grandes expectativas y hasta el momento le ha tocado aguantar mucha crítica por sus filosofía de juego, su idea de la rotación, los resultados y sus variantes.



“Era muy importante estar en las finales. Logramos el objetivo. A partir de ahora comienza otro tipo de competencia. Venimos mejorando partido tras partido. El resultado abultado nos da confianza de cara a lo que viene, y eso va a ser fundamental. Nosotros veníamos mentalizados en hacer nuestro trabajo y, por fortuna, se nos dieron los resultados”, agregó Osorio.



En América vivieron un dilema, sacar al DT cuando la tribuna así lo exigía, o defender el proyecto. Estaba de por medio también el espinoso asunto del contrato, aunque el club informó en su momento que si Osorio no lograba la clasificación, se marcharía sin cobrar un peso de indemnización.

La hora de la verdad

Festejo escarlata. Foto: Dimayor

El propio Tulio Gómez, máximo accionista del club, no lo podía creer cuando el domingo todo empezó a confabularse para que América fuera semifinalista, cuando nadie se lo esperaba. “Yo no creía que íbamos a clasificar con tanto partido y resultado que jugaba en contra... Dios es de América”, dijo.



A Osorio también salió a respaldarlo uno de los íconos actuales, el delantero Adrián Ramos. “Nosotros sabemos del gran entrenador que tenemos, es de gran nivel”, dijo antes del partido contra Pereira.



Ahora viene la hora de la verdad para América y para Osorio. La página de la milagrosa clasificación ya se pasó, y el equipo empieza a pensar en el cuadrangular, en el que tendrá al frente a Millonarios como primer rival. Es una instancia en la que ya no se puede fallar, no se puede ceder terreno para ir a la final. Ese será el nuevo reto de Osorio, que por ahora se sale con la suya, pero queda camino.



