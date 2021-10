Fichar técnico de cartel: una apuesta con sus riesgos

No hay entrenadores intocables. Aquel que no da resultados tiene la maleta lista, en cualquier equipo. Hay entrenadores prestigiosos, con una hoja de vida abultada, con títulos a cuestas, pero esas credenciales duran lo que duran unas cuantas derrotas.

Es la realidad que vive hoy Juan Carlos Osorio en el América, donde se mantiene, pero condicionado a la clasificación entre los ocho. En el fútbol no importa el prestigio, importan los resultados, y más en los equipos grandes.



El dilema es para los clubes, que a la hora de elegir tienen dos opciones: contratar un DT de bajo perfil que quizá dé la sorpresa, o contratar uno de cartel, de esos ganadores que hasta en mundiales han estado, como Osorio. Las dos apuestas son riesgosas. Si los resultados no se dan o se demoran, se desata la impaciencia.



Entonces los clubes entran en un nuevo dilema: prescindir del DT para satisfacción popular, o defender la apuesta hasta el final. Esa decisión no es fácil, está condicionada por los contratos, los millonarios contratos de esos entrenadores de cartel. Toca sacarlo y pagarle. O toca dejarlo y aguantar. O toca llegar a un acuerdo.



“Un entrenador usualmente no firma por menos de un año. Y si en el cuarto o quinto mes no salen la cosas, hay que despedirlo, y la indemnización es de 4, 5, 6 meses; indemnizar un entrenador es muy costoso. En el caso de Osorio, él nos dijo: ‘si los resultados no se me dan, yo me voy’. En este caso, el profe no se apegó al dinero, si fuera así estaría en Brasil o Arabia, donde le ofrecieron contratos hasta por el triple”, le dice a EL TIEMPO Tulio Gómez, máximo accionista del América.

Otras apuestas por técnicos de renombre en Colombia

En la liga colombiana hay casos por montones de entrenadores de cartel que llegaron con sus pergaminos y se marcharon con ellos debajo del brazo. En Atlético Nacional pasó en su momento con el español Juan Manuel Lillo, que no convenció a la afición, o con el brasileño Paulo Autuori.



Este semestre el que se marchó, pero del Medellín, fue Hernán Darío Gómez, que no pudo encontrarle la forma al equipo. Y es el Bolillo. Y así, los casos sobran. Los clubes apuestan y no siempre se gana en esa apuesta.



Víctor Marulanda fue director deportivo en Atlético Nacional. Estuvo en los ciclos de Osorio y Reinaldo Rueda, también en el de Lillo. Sabe que los clubes poderosos tienen que hacer apuestas con esos entrenadores de cartel.

"Los clubes grandes salen por un DT de pergaminos porque tienen manejo de camerino, experiencia, conocimiento, pero hoy un punto de los más estratégicos es tener una escuela de entrenadores". FACEBOOK

“Sí, es un riesgo que los clubes grandes toman, casi todos, porque está la historia, porque un entrenador con pergaminos no te garantiza, pero sí puede facilitar el logro. Pero hay que entender que el fútbol tiene variables difíciles de controlar porque los productos son seres humanos, y lo otro es quién ejecuta y qué jugadores tiene. Los clubes grandes salen por un DT de pergaminos porque tienen manejo de camerino, experiencia, conocimiento, pero hoy en los equipos un punto de los más estratégicos es tener una escuela de entrenadores, y eso se construye con estos personajes. ¿Cómo los traen? Hay que mirar si pertenece o no a la historia del club y si tiene el ADN”, dice Marulanda, quien es un defensor de los proyectos que acompañen el fichaje de un DT de cartel.

América ratificó a Juan Carlos Osorio

América eligió el camino del entrenador top. Trajo a Osorio como el gran fichaje para la temporada; Osorio, el que dirigió a México y a Paraguay, el de la época gloriosa con Nacional entre 2012 y 2014.



Pero cuatro meses después Osorio aguanta críticas e insultos de la afición, que no está pensando en la hoja de vida que los motivó hace cuatro meses, sino en que el equipo está fuera de los ocho, perdió la Superliga y quedó afuera en la Copa Colombia. Pero América asumió otra apuesta riesgosa: decidió que Osorio se queda, aunque pactaron que debe clasificar.



“Los equipos grandes como América siempre van a tener presión de la hinchada, de la prensa, de las redes cuando los resultados no se dan, ya nos acostumbramos, y por eso tomamos decisiones con base a indicadores de gestión, no a la presión, porque si así fuera, no hubiéramos respaldado a Guimarães cuando casi no nos metemos a los ocho ni a Juan Cruz Real, y ahora a Osorio. A un club grande como América puede llegar el ídolo más grande, pero si los resultados no se dan, 4 o 5 partidos que pierda y la hinchada se olvida de lo que fue; como puede pasar lo contrario, traer un desconocido y si empieza a ganar, la hinchada lo va a amar”, dice Tulio Gómez.



Sí, se sabe que el fútbol es de resultados y de pasiones, pero las apuestas y los riesgos a veces pueden dar sus frutos. Marulanda recuerda que cuando Osorio llegó a Nacional la primera vez, el proceso fue lento.



“En su momento no logró lo esperado, no clasificamos en su primer semestre, pero se sabía que la metodología se iba a demorar, entendimos y sabíamos que iba a dar frutos, así que se esperó hasta que reventó. Ahora, eso no significa que siempre sea igual”, dice.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET