América de Cali cedió dos puntos en casa al empatar contra La Equidad, 1-1, y eso que terminó encontrando el empate en tiempo de descuento.

Al final del partido, el técnico escarlata, Juan Carlos Osorio, analizó el juego, el resultado, y, como es habitual, dejó una nueva declaración controvertida.

Palabras de Osorio

Osorio ha estado en polémica reciente por sus intenciones de dirigir a la Selección Colombia, incluso gratis, según le dijo a un periodista.



Pues este jueves, tras empatar con La Equidad, fue consultado por su futuro y el interés de dirigir a la Selección. Le pidieron que aclarara las versiones que han surgido.

a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes. Quiero hacer algo por el deporte colombiano

"Es irrelevante. Esto feliz en América, a este proyecto le doy el ciento por ciento, lo demás cada uno debe aclarar lo que dice. Yo públicamente nunca he manifestado nada y no debo aclarar nada. Pero ya que me lo preguntan, a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes. Quiero hacer algo por el deporte colombiano, y también lo haría de manera desinteresada porque quiero aportarle al deporte y al fútbol, a lo que me he dedicado toda mi vida", dijo Osorio.

Osorio sobre el juego

Ya en cuanto al partido, el DT comentó: "Enfrentamos a uno de los equipos que mejor estructura defensiva tienen. Fuimos justos merecedores del empate y quizá mucho más. Cambiamos nuestra estructura ya que ellos ocuparon muy bien la zona 14, así que cambiamos a jugar con dos puntas y nos dieron muy buenos resultados", comentó.



​Y sobre la inclusión de Luis Sánchez, el autor del gol del empate, tras el alta médica, dijo. "A mí me parece que en nuestro país se confunden las cosas. A veces se cree que ser arrogante es expresar una opinión clara y genuina. Hoy debo reconocerle a mi equipo que no hay fútbol, hay futbolistas. La gran decisión esta semana era recibir del doctor (Germán) Ochoa, nuestro ortopedista el concepto de si Luis estaba para jugar o no. Para la felicidad de América disfrutamos de uno de nuestros muy buenos jugadores, y todo el crédito paras él. Estamos felices por el regreso de Luis y creo que cada vez estamos conformando un mejor equipo".

