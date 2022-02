América, otra vez, vive días difíciles, tras la derrota 2-0 contra Águilas Doradas. Los rojos solamente han conseguido un punto de los últimos nueve que disputó en la Liga 2022-I.

De nuevo, los hinchas rojos cuestionan el manejo del equipo que hace el técnico Juan Carlos Osorio, que sigue con su sistema de rotaciones. Además, el club tomó la decisión de transferir a tres jugadores de la base del plantel, Pablo Ortiz, Kevin Andrade y Émmerson Batalla.



Así comenzó la discusión entre Osorio y Marrugo

Osorio, que en los últimos tiempos ha tenido algunos comportamientos salidos de tono, tuvo una fuerte discusión con el jugador de Águilas Doradas Christian Marrugo, cuando el juego estaba llegando a su final.



Osorio y Marrugo tuvieron un fuerte cruce de palabras e incluso llegaron a encararse sobre la raya. Y posteriormente, lo que parecía ser el estuche de unas gafas apareció en el campo de juego del estadio Alberto Grisales, algo que notó el árbitro central, Éder Vergara.



Poco después, el técnico del equipo local, Leonel Álvarez, decidió reemplazar a Marrugo y mientras abandonaba el campo, volvió a encender la llama de la discusión.

Lo que dijeron los protagonistas de la discusión

“Quiero dejar claro que yo no lo estaba irrespetando. Yo estaba bajándole el ritmo, ellos estaban esperando que nosotros arriesgáramos para luego atacarnos y nosotros no podíamos arriesgar, hace rato no ganábamos en casa. Había que saber manejar los ritmos del partido. Uno los respeta a ellos, pero también tiene una trayectoria y necesita respeto. Yo me enfurezco porque si estuviera haciendo tiempo, hasta le pido perdón. Pero no, estoy jugando serio porque necesitamos clasificar a los ocho, llevo año y medio acá y no he podido clasificar. Se vio mal en la televisión para la gente, eso no se puede hacer. Ofrezco disculpas a toda la gente, pero hay que manejar un respeto hacia uno, porque yo siempre lo he respetado y lo he saludado de frente”, dijo Marrugo sobre el incidente.



“Yo siempre he sido un respetuoso y más con un gran profesional. Cuando estaba dirigiendo la Selección de México, yo jugaba allá y me alegraba rodo lo que estaba haciendo allá. Estuve en Puebla, donde él también dirigió, y me hablaron muy bien de él y de las enseñanzas que dejó. Siempre he sido respetuoso donde juego y con los rivales”, agregó el jugador.



Leonel Álvarez, técnico de Águilas Doradas, también se refirió al tema. “Lo que pasó entre ellos le sirve a uno hasta de ejemplo. Bastante tiene uno con los jugadores de uno para uno meterse con los rivales, tiene que haber un profundo respeto. Yo llevo poco tiempo como entrenador y seguramente me equivocaré, pero uno no puede meterse con los jugadores contrarios”, señaló. “Christian es profesional, respetuoso, esto es fútbol, esto queda acá, entre personas mayores”, agregó.



Osorio le bajó el volumen a la discusión en la rueda de prensa. “En el segundo tiempo, a favor de nuestro equipo, limitamos a ese crac como Christian Marrugo no a jugar en la zona 14, sino en la zona 5 o en la zona 8. Lo que me dijo se queda acá. Tienen un crac del fútbol colombiano y crédito al equipo, que no les concedimos una opción de gol, salvo la que pegó en el palo, que fue de pelota detenida”.



