América y Osorio: así está la situación en medio de la crisis ​

América de Cali está que arde. Mucho más después de la derrota 0-2 frente a Nacional en el Pascual Guerrero el domingo, que desencadenó desmanes y protestas de los hinchas.



El entrenador risaraldense había anunciado que este lunes o martes habría alguna decisión, para beneficio del club, pero la reunión que se cumplió este lunes no dejó nada distinto a su continuidad, no se sabe hasta cuándo.



La situación es compleja para las dos partes. América no tiene con qué pagar la alta cláusula de un contrato que se firmó a 2 años, y el técnico tampoco está dispuesto a renunciar, porque todavía guarda la esperanza de que el proyecto llegue a buen puerto.

Por ahora, Osorio sigue

O sea que, por ahora, Osorio se mantendrá en el banquillo escarlata, con un ambiente adverso y contra la marea. En dos días viajará a Ibagué para enfrentar el jueves al siempre exigente Tolima, sin más alternativa que sacar los tres puntos.



La parte administrativa considera que apenas van 4 meses de los 24 pactados en el contrato, que dicho sea de paso es alto, tratándose de su trayectoria internacional, pero que con refuerzos a comienzos de 2022 podría tenerse un mejor panorama. Y por el otro lado no deja de inquietar que en los últimos tres partidos como local una parte de la afición se ha metido con él, obligando a salir escoltado por el Esmad.



El único camino sería llegar a un mutuo acuerdo, después de valorar toda esa espesa cortina que se ha generado a raíz de los malos resultados conseguidos por el entrenador.

El rendimiento de Osorio

Momentos cuando el técnico de América, Juan Carlos Osorio, esta sacado del estadio bajo protección. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Una vez se conoció su nombramiento de Osorio en julio pasado, nadie imaginaba que de 23 partidos dirigidos hasta ahora, entre Copa Suramericana, Copa BetPlay, Superliga y Liga BetPlay apenas iba a ganar 5, con 7 empates y 11 derrotas. Es decir, 22 puntos de 69 disputados y un rendimiento bajísimo del 31.8% que no se compadece con su experiencia y conocimiento.



Lo cierto es que el equipo todavía no engrana, menos cuando no tiene una formación tipo y con la mayoría de los jugadores en un nivel preocupante. Para la muestra la jugada anulada a Nacional en la que Sebastián Gómez definió tras una transición desde su terreno defensivo y los dos gestores de la acción atravesaron completamente la cancha sin que nadie los obstruyera, como en cualquier partido de barrio.



Sin embargo, los altibajos de la mayoría de conjuntos del campeonato colombiano lo tienen todavía con vida, a 3 puntos de la octava posición. Eso sí, obligado a sumar de a 3 frente al Tolima o a falta de 4 fechas prácticamente le diría adiós a los cuadrangulares.



El máximo accionista Tulio Gómez y el presidente ejecutivo, Mauricio Romero, se escudan en que algo parecido les ocurrió con Alexandre Guimaraes y Juan Cruz Real, quienes después fueron campeones, lo que haría pensar en mantenerle su respaldo.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

