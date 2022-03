Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali, le confirmó a EL TIEMPO que todavía no hay acuerdo para dejar de ser el orientador del conjunto vallecaucano.

Durante la semana se ha hablado mucho del tema, incluso, este jueves bien temprano, varios medios de comunicación confirmaron que había acuerdo entre las partes y que Osorio dejaría la dirección técnica.



Listo para entrenar



"No hay acuerdo y estoy esperando a que escampe para comenzar a entrenar en la única cancha que hay disponible", le dijo Osorio a EL TIEMPO.



Los resultados del estratega risaraldense no son los mejores, la afición americana está desesperada con el momento de su equipo y pide a gritos que Osorio se vaya.



Varias veces el Dt y Tulio Gómez, máximo accionista del club, se han reunido, pero aunque sobre la mesa hay varias propuestas n no seha llegado a un acuerdo mutuo.



Osorio insiste en que puede sacar adelante al equipo de este mal momento. América está hoy en el puesto 15, con 15 puntos. Apenas ha ganado cuatro partidos en todo el campeonato.



