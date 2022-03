Las cosas en América de Cali vuelven a estar mal. La eliminación en Copa Sudamericana y la derrota de este sábado, en la fecha 11 de la Liga BetPlay, ambas con Independiente Medellín, han provocado una nueva crisis en el equipo vallecaucano.

La arremetida de Tulio Gómez

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

América perdió 1-3 en el Pascual Guerrero y la afición desató su furia nuevamente contra el discutido entrenador, Juan Carlos Osorio. El técnico salió del campo entre silbidos y reclamos de los hinchas, que pidieron su salida con palabras de grueso calibre y fuertes ofensas.



Horas después, para ponerle más temperatura a la situación, reapareció Tulio Gómez, el máximo accionista del club, con duras indirectas hacia su equipo y su entrenador. Gómez, al parecer, arremetió contra Juan Carlos Osorio, aunque no se refirió directamente a él.



En primer lugar, publicó este mensaje: “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”.

Luego, profundizó la incógnita: “Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas”.



FUTBOLRED