Espaldarazo condicionado de América a Juan Carlos Osorio

Después de los desmanes ocurridos durante la derrota de América de Cali frente a Nacional en el Pascual Guerrero el último fin de semana, el equipo vallecaucano confirmó que el técnico Juan Carlos Osorio continuará al mando del equipo con la condición de avanzar a la siguiente fase del torneo.



"Después de la reunión sostenida el día de ayer entre la Junta Directiva de la institución y los dos estrategas, se acordó que el actual cuerpo técnico seguirá al mando del plantel profesional", afirmó el América en un comunicado.

Las posibilidades lo mantienen

Momentos cuando el técnico de América, Juan Carlos Osorio, esta sacado del estadio bajo protección. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El comunicado también reitera que mientras el equipo tenga chances de entrar en los ocho mejores clasificados de la Liga, Osorio tendrá el respaldo de las directivas americanas. De lo contrario, se rescindirá el contrato de forma inmediata.



"En virtud de lo anterior, las partes acordaron que, si el objetivo de clasificar a los cuadrangulares no se cumple se rescindirá, de mutuo acuerdo, el contrato que, actualmente, mantiene el cuerpo tecnico con nuestra institución, sin el pago de alguna contraprestación económica para las partes", concluye.

Los números de Osorio

Una vez se conoció su nombramiento de Osorio en julio pasado, nadie imaginaba que de 23 partidos dirigidos hasta ahora, entre Copa Suramericana, Copa BetPlay, Superliga y Liga BetPlay apenas iba a ganar 5, con 7 empates y 11 derrotas. Es decir, 22 puntos de 69 disputados y un rendimiento bajísimo del 31.8% que no se compadece con su experiencia y conocimiento.



Lo cierto es que el equipo todavía no engrana, menos cuando no tiene una formación tipo y con la mayoría de los jugadores en un nivel preocupante. Para la muestra la jugada anulada a Nacional en la que Sebastián Gómez definió tras una transición desde su terreno defensivo y los dos gestores de la acción atravesaron completamente la cancha sin que nadie los obstruyera, como en cualquier partido de barrio.



Sin embargo, los altibajos de la mayoría de conjuntos del campeonato colombiano lo tienen todavía con vida, a 3 puntos de la octava posición. Eso sí, obligado a sumar de a 3 frente al Tolima o a falta de 4 fechas prácticamente le diría adiós a los cuadrangulares.



