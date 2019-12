El reversazo de Juan Carlos Osorio en Nacional

Atlético Nacional sigue trabajando para rearmar su nómina, después de que el equipo se fuera sin un título por primera vez desde 2010. Los verdes, sin embargo, jugarán la Copa Suramericana, en la que enfrentarán en la primera fase a Huracán, de Argentina.

En medio de ese trabajo, Juan Carlos Osorio, el técnico del equipo, había hecho unos anuncios sobre la llegada de varios jugadores, en entrevista con el programa El VBar Caracol.



Osorio dio por hecho la contratación de Jéfferson Duque, quien este semestre jugó con Santa Fe y de Fabián González Lasso, atacante de Millonarios. También, el regreso de Gustavo Torres. Y dijo, además, que estaba cerca la llegada de Estéfano Arango, de Alianza Petrolera, y de Maicol Balanta, también de Santa Fe.



Lo que sorprendió es que de parte del club, oficialmente, no hubo ningún anuncio. De hecho, Nacional subió dos videos en sus redes sociales en los que el presidente del club, Juan David Pérez, habló del proceso de contratación, sin anunciar ningún nombre.

#VozVerdolaga | 🎙Nuestro presidente, Juan David Pérez, habla acerca de período de transferencias y sus implicaciones. #SomosLaPasión 💚 pic.twitter.com/byHpmp2I6O — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 21, 2019

Osorio, en declaraciones a El Colombiano, se disculpó por las declaraciones que había dado: “La verdad es que me apresuré en afirmar esas contrataciones. Pensé que ya era un rumor a voces. Me equivoqué y está muy mal de parte mía haber hecho esas declaraciones sin tener la certeza de que habían sido contratados y por eso me disculpo”.



El único de los nombres que fueron anunciados por Osorio que ya fue confirmado por el club es el de Déinner Quiñones, extremo que este año jugó con Independiente Medellín.

El presidente de Nacional, además, descartó la llegada de Balanta.



DEPORTES