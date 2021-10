Juan Carlos Osorio se desahogó y respondió a las críticas en América

Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali, reapareció en una rueda de prensa este jueves, dos días después de la derrota 1-2 contra Santa Fe, en el partido de ida de la Superliga.



Esa caída, sumada a lo que ha sucedido en la Liga, en la que el equipo está por fuera de los ocho y sigue sin convencer, ha hecho que los hinchas arremetan contra Osorio y su proyecto. Los rojos son novenos, con 17 puntos.



Osorio fue particularmente duro a la hora de responder a las críticas. “No voy a aguantar la tentación de decir lo que pienso de la gente que está detrás de mí en los partidos. Aquí hemos cumplido responsablemente con el trabajo, con jornadas laborales de hasta nueve horas. Eso me tranquiliza. La parte moral prefiero guardármela, pero la gran mayoría de esas personas que están detrás van a desahogarse en el fútbol de la situación sociopolítica que vivimos”, dijo.

¿Por qué Osorio no fue a la rueda de prensa el martes?

El DT dio sus razones para explicar por qué no se presentó a la rueda de prensa luego de perder con Santa Fe. Ese día, en la mesa se sentó su asistente, Pompilio Páez. “Como ser humano confieso que, cuando me pongo muy emocional, digo más de lo necesario. Ese día le dije a mi grupo lo que pensaba, por eso tomé la decisión de no ir a la rueda de prensa. Ese día no quería herir susceptibilidades ni ser patán”, señaló.



Sobre la pregunta acerca del respaldo de los directivos del América a su trabajo, Osorio declaró: “De mi parte, estoy al 100 por ciento con el proyecto. Ojalá se den los resultados para que en diciembre tengamos lo que tanto nos ilusionó. Sobre si hay respaldo de mis jefes, esa pregunta es para ellos”.



Uno de los cuestionamientos más grandes al técnico del América han sido los cambios. En el juego contra Santa Fe, el mejor de su paso por el club, hizo cuatro cambios de una y su rival le volteó el partido.



“No tengo queja de ningún jugador, me hago responsable, no culpable, porque no hemos cometido ningún crimen. La situación difícil es por los malos resultados y me hago responsable de mis decisiones. Todos los jugadores cumplen. Estamos buscando las razones del por qué no somos consistentes. He debatido con (Marcelo) Bielsa y coincidimos en que es imposible jugar con esa intensidad 90 minutos. Se hacen cambios porque queremos mantener la idea de juego", explicó.

Osorio defiende de nuevo las rotaciones

Osorio volvió a defender su idea de rotar el equipo. “Analicen los últimos partidos del Atlético de Madrid, Liverpool o el Manchester City. Acá se utilizan fases de cajón. Ese no es problema del futbolista colombiano, ni mío. Hay estudios fisiológicos, hay documentos y artículos escritos que dicen que cualquier atleta necesita mínimo cinco días para recuperarse”: puntualizó.



Al DT rojo le preguntaron si los jugadores le habían cuestionado en algún momento su idea de trabajo. “En la democracia que vivimos la prensa tiene el derecho de preguntarles a los jugadores, todos ellos tienen libertad plena de contestar si sí o no. Tenemos una relación profesional muy saludable. Hay jugadores mal educados, 'vagos' como los hay en otras partes del mundo, los hay, y es nuestra responsabilidad corregir", aseguró.



Osorio tuvo que salir protegido del partido contra Santa Fe. Sobre ese tema, señaló: "Dentro de los temores que tengo hay muchos que son importantes: la salud de mis viejos, el remate de vida de ellos, la salud de mis hijos y esposa, además de la gente cercana. No tengo miedo a enfrentarme con ninguno y si es de debatir como corresponde, debatimos. Pero que vaya a dejar de vivir mi vida por ese temor, no. Me hago responsable de los resultados, no le hemos robado un peso a nadie; por el contrario, hemos trabajado a conciencia".



