El castigo a Juan Carlos Osorio por los gestos obscenos en El Campín

Juan Carlos Osorio vive su peor momento como entrenador en el fútbol profesional colombiano. América de Cali no levanta cabeza y hoy está por fuera de los ocho primeros del campeonato. Tras perder 0-2 con Nacional el domingo, hubo reuniones para definir si seguía al frente del equipo.

Finalmente, los directivos del América decidieron mantenerlo en su cargo, aunque con la condición de que si el equipo queda eliminado de las finales, Osorio se irá sin cobrar ninguna indemnización por su salida.



Aparte del mal momento del América, el comportamiento de Osorio ha dejado mucho que desear. En dos ocasiones no se presentó a la conferencia de prensa y el miércoles pasado, en el intermedio de la final de la Superliga contra Santa Fe, el DT se metió al camerino haciendole gestos obscenos a la tribuna.



Osorio se disculpó por lo sucedido el domingo pasado, antes del partido contra Nacional, aunque recalcó que ese día le lanzaron monedas y lo escupieron. Sin embargo, el hecho no pasó inadvertido para la Comisión Disciplinaria del campeonato, que este miércoles castigó al entrenador.



El DT del América tendrá que pagar una sanción de tres fechas sin poder estar en el banco y una multa de 757.105 pesos por gestos groseros en contra del público. El castigo deberá pagarlo en la Liga, por lo cual no estará en el banco este jueves, cuando su equipo visite al Tolima.



Noticia en desarrollo.



DEPORTES