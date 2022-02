Juan Carlos Osorio sigue generando controversia. Este jueves, luego del empate del América de Cali con Equidad, el entrenador escarlata aprovechó la rueda de prensa para compartir sus intenciones de ser ministro del Deporte.



"Estoy feliz en América, a este proyecto le doy el ciento por ciento, lo demás cada uno debe aclarar lo que dice. Yo públicamente nunca he manifestado nada y no debo aclarar nada. Pero ya que me lo preguntan, a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes. Quiero hacer algo por el deporte colombiano, y también lo haría de manera desinteresada porque quiero aportarle al deporte y al fútbol, a lo que me he dedicado toda mi vida", respondió Osorio, cuestionado sobre su continuidad en el equipo caleño.

La nueva propuesta de Osorio se le sumó a la que se había conocido la semana pasada de que quería ser entrenador de la Selección Colombia. Esto, según ha dicho, sin ninguna intención económica.



Ante la baraja de opciones, los usuarios en redes sociales reaccionaron con creativos y divertidos memes. Aquí le presentamos los mejores.

Juan Carlos Osorio según la prensa en Colombia / Juan Carlos Osorio en la vida real pic.twitter.com/TSyayBleNo — Nio Moreno 🇨🇴⚽ 🐎⚔️ (@oscarnio03) February 17, 2022

Juan Carlos Osorio se ofreció para dirigir gratis la selección Colombia en el primer año. pic.twitter.com/nMXbBYV6YG — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) February 13, 2022

Respetable lo de Marocco, yo veo a Osorio así, por aquello de la rotación (la única que sé que sirve) pic.twitter.com/HMq6TEsuCc — Jose Gonzalez Casas (@jgonzalez1110) February 16, 2022

