Osorio, presentado como técnico del América

Juan Carlos Osorio es presentado como nuevo técnico del América de Cali, este miércoles.

Después de muchas negociaciones, y de ultimar detalles entre las partes, Osorio hace parte de la familia americana.



Ya desde la semana pasada el América dio pistas de que todo estaba acordado, luego de que publicara en su cuenta de Twitter una ilustración de una agenda, tal como las que usa el entrenador Osorio.



Osorio llega al cuadro escarlata en un ambicioso proyecto, en el que espera recuperar el prestigio internacional del América.



Estas fueron algunas de las frases que dejó el nuevo técnico del conjunto 'escarlata'.

Objetivos. A corto plazo queremos tener un equipo competitivo, que juegue bien. A través de eso darle muchas alegrías a la hinchada. A mediano plazo, consolidar a muchos de los muchachos que están figurando en estos dos años en el club.



A los que permanecen, la ilusión es que se consoliden. A largo plazo, que volvamos a jugar fútbol internacional y que el fútbol colombiano quede bien representado.



¿América brinda las garantías para cumplir esas metas? Creería que hay que pensar cuál es la situación socio política del país. Si tenemos graves problemas de infraestructura en la parte de educación, política, salud, sería muy lírico pretender que el fútbol es a excepción.



No nos podemos alejar de la realidad, yo no le pido garantías a nadie. Yo trato de convencer y sugerir en qué debemos mejorar. La competitividad se logra a través del día a día. Trataremos de convencer a quienes toman las decisiones que la inversión principal de cualquier proceso está en la educación / formación de los jóvenes.



Formación de los jóvenes. La parte competitiva tiene que ver con el día a día, con la formación de nuestros jugadores. Ante la ausencia de torneos que exijan al máximo de nuestros jugadores jóvenes, la forma más fácil es sirviendo de sparrings contra nuestro equipo profesional.



Copa Libertadores. Nos ilusionamos porque creemos que está muy clara la manera de poder lograr un equipo competitivo. Entendemos los limites, no podemos repatriar como hacen los equipos brasileños o argentinos. Creemos que contratando jugadores colombianos, de la Liga, que aporten al colectivo, vamos a tener una gran posibilidad. Ojalá podamos transformarlo en una probabilidad.



Cuerpo técnico. Para formar jugadores, creemos que podemos contribuirle al fútbol colombiano. Ojalá entre los formadores del América se interesen en venir, acercarnos, corregirnos, aportarnos, nadie tiene la verdad en el fútbol. Creemos que podemos aportar mucho. Al final del día, lo más importante es entrenar en el juego, el día a día.



Eso le contribuye a todos, incluso a los formadores que se dejan moldear por las características de los jugadores. La gran fortaleza del fútbol colombiano son las características de los jugadores.

