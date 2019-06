Las mejores frases de Juan C. Osorio en su presentación en Nacional

Juan Carlos Osorio, otra vez, se puso el buzo de técnico de Atlético Nacional. Tras una primera etapa muy exitosa, con tres títulos de Liga, dos de Copa Colombia, una Superliga y una final de Copa Suramericana entre 2012 y 2015, el risaraldense espera llevar a lo más alto al verde.



Osorio ratificó que Pompilio Páez será de nuevo su mano derecha en el manejo del equipo. "No necesitamos a nadie que conozca el fútbol colombiano, porque como lo hace Páez no hay nadie en el medio", señaló el DT.



"Me quedo hasta la hora que sea, pero contesto acá todas las preguntas que tengan para no dar notas individuales, para que no digan que tengo preferencias", dijo Osorio en su presentación.

El plan: "Queremos desarrollar y consolidar un proyecto tan exitoso como el anterior. Nuestra obligación es analizar el estado actual de la nómina, tarea que ya hemos avanzado, y que Nacional vuelva a ser el club que compita a nivel nacional e internacional".



Los refuerzos que necesita el equipo. "Queremos centrarnos en un defensor central zurdo, un extremo invertido por banda derecha, un volante central o dos, generador de juego y fútbol aéreo. Queremos fortalecer la posición de portero, otro nueve, un lateral izquierdo, un jugador de banda por la derecha y otro por la izquierda".

Juan Carlos Osorio, a su llegada a la sede de Atlético Nacional. Foto: Juan Camilo Álvarez / Futbolred



La herencia que dejó en su primer paso. "Recuerden que haberme ido para Brasil fue doloroso, porque estaba convencido que en el proceso de 2012-2015, luego de jugar nueve finales, el club estaba listo para dar el salto de calidad. Sabía que con un buen estratega sería posible como sucedió".



A qué va a jugar. "Sabemos que este semestre va a ser crucial y esperamos tener un sistema para jugar de local y otro de visitante. Serán importantes las primeras dos o tres semanas de trabajo, hay que analizar las cualidades de los jugadores que tenemos. En Nacional no sufrí unas derrotas tan grandes como las tuve en México, y uno aprende de eso y se fortalece. Ahora tenemos más presente el plan B y cómo preparar el juego pensando en que el rival tiene las mismas posibilidades que uno".



La opinión de los refuerzos. "A 'Tino' Costa hay que reconocerle su gran trayectoria, su influencia en el fútbol resolutivo con su gran pegada. Neyder Moreno tiene una gran media distancia, será un gran representante del fútbol antioqueño".



El caso Alexis Henríquez: ¿sigue o no sigue? "No es un secreto que tengo una gran relación con Alexis y sé que será entrenador a futuro. Hablé con él y le dije que necesitaba un jugador de sus características y que el club no está en condiciones de invertir. La propuesta nuestra es que continúe".



El hecho de haber contratado refuerzos antes de su llegada. "Nosotros iniciamos las conversaciones hace tres semanas. En ese momento Nacional, como institución, debía tomar grandes decisiones, y era importante realizar las contrataciones, independientemente de quién fuera el técnico".



Qué le dejó el paso por México y Paraguay. "Es mucho más difícil entrenar y generar comportamientos de juego en una selección que en un club. El mayor reto que tuvimos fue convertirnos más en estrategas que en entrenadores. Creo que hoy somos mejores entrenadores, sabemos ejecutar sesiones más productivas".



El contrato con Nacional. "La parte contractual fue lo último que se debatió, lo más fácil de solucionar, entendiendo que Nacional pasa por una crisis. No solo es Nacional, es el fútbol colombiano en general. Es un momento coyuntural para la institución. Sabíamos que teníamos que bajar nuestras pretensiones económicas, pensando en retribuirle al club todo lo que nos dio en el pasado".



Los planes hacia el futuro. "A partir de ahora vamos a tener un sistema de reclutamiento con análisis de nacionalidad, función por posición, edad y posiciones que sabemos son difíciles de encontrar".



¿Siente presión de conseguir resultados? "La presión es la suma de tres cosas: las altas expectativas, que las tenemos todos; el escrutinio público, que es imposible evitar, y pensar en las consecuencias de lograr o no los resultados. Entiendo la presión que hay en Nacional. La presión no será más grande que la que me pongo yo mismo y le pondré a mis jugadores".



El trabajo con las divisiones menores. "Entre 2012 y 2015 tuvimos grandes representantes como Stefan (Medina), Sebastián (Pérez) y Edwin (Cardona). Pero pretender que Nacional domine el fútbol colombiano con ocho, nueve o diez jugadores de la cantera, eso no pasa en ninguna parte. Vamos a consolidar a todos los que demuestren que pueden dar. Sí creo que trayendo a Néyder (Moreno), uno que el jefe va a anunciar y uno o dos más vamos a tener una gran representación del fútbol antioqueño, que puedan llegar a la Selección como hoy están Stefan y Edwin".



El trabajo con el equipo. "Antes que ganador, quiero volver a Nacional un equipo competitivo, que primero sea un equipo competente, que sean profesionales, hay 13 jugadores solteros, no significa que no sean profesionales pero cuando tiene un compromiso de familia es más responsable, eso lo vamos a solucionar".



La actualidad de nuestro fútbol. "Creo que los directivos deberían pensar mejor la programación de nuestro fútbol. El fútbol colombiano sigue teniendo una gran cantidad de buenos jugadores, pero más a pesar de sus procesos formativos que por causa de ellos. Eso lo tenemos que explorar mejor y explotar mejor".



El futuro de Daniel Bocanegra. "Es tan querido como Alexis, pero al final es una decisión personal. A los dos les dije la intención de tenerlos aquí, son los únicos que quedan de ese proceso del 2012 al 2015". Posteriormente, el presidente Juan David Pérez dijo que Bocanegra manifestó tener una oferta del Morelia de México.



DEPORTES