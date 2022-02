Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali, sigue generando propuestas para mejorar el fútbol colombiano, en medio de la crisis de resultados de su equipo. La derrota 1-0 contra Junior significó la quinta jornada en la que los rojos no pueden ganar en la Liga.

Algunos jugadores del América se quejaron del trabajo del árbitro Héctor Rivera en el partido de este domingo, en el estadio Roberto Meléndez. Sin embargo, Osorio le restó importancia al tema, aunque salió con un nuevo pedido: profesionalizar el arbitraje colombiano.



“Creo que deberían profesionalizar más el arbitraje, para que se dediquen al cien por ciento a su profesión y que el fútbol nuestro sea más competitivo, de menos artimañas, de menos ataques histriónicos, incluso, de aquellos que no estamos participando del juego, que creo que eso no conduce a nada”, declaró Osorio en rueda de prensa.



Osorio pide exjugadores profesionales en el arbitraje

Osorio sugirió, además, que los exjugadores profesionales se involucren en el tema del arbitraje. “Dentro de las modificaciones-sugerencias-mejoramientos que le podemos hacer al fútbol colombiano es el arbitraje. Creo que, primero, debe ser muy bien remunerado, y segundo, me parece a mí, a mí, que debería tener más participación de exjugadores profesionales, que les interese involucrarse por ese aspecto. Es un juego donde hay muchos duelos y competitividad y si nunca lo ha jugado es difícil relacionarse con él, de entenderlo”, explicó.



El DT del América reconoció que en otros juegos sí se sintió perjudicado por los jueces. “Hoy (domingo) no fue incidente el arbitraje, pero en otros juegos sí me ha parecido que los que deciden en el trámite del juego a veces son demasiado protagonistas y no dejan competir, y esa es una de las razones por las que nos cuesta competir internacionalmente, los arbitrajes son muy diferentes. Por ejemplo, permiten que a los arqueros les disputen una pelota aérea, acá no, acá les parece impensable”.

Osorio respondió sobre sus propuestas recientes

Osorio ha estado en el ojo del huracán por su idea, según algunos periodistas, de ofrecerse gratis para dirigir a la Selección Colombia, y luego, por la idea que lanzó después del partido contra La Equidad, de aspirar a ser ministro del Deporte.



En Barranquilla le volvieron a consultar sobre el tema y Osorio dio una larga respuesta sobre el asunto: “Bien dice Marian Estapé: tenemos cada uno un sistema de creencias y de acuerdo con ese sistema de creencias interpretamos las cosas. Es difícil interpretar para mí cómo las otras personas lo interpretan. Simplemente pienso que el fútbol nuestro lo debemos mejorar. A cualquier ser humano se le debe respetar el derecho de la educación, la salud y de la nutrición y en este país no es así. Me parece que como país tercermundista tenemos muchas falencias y una de esas es cuando una persona se expresa clara y directamente, las interpretaciones son al alcance de cada uno y yo respeto eso”, dijo.



“Sí me parece que si queremos progresar como país lo principal es la educación, y si lo llevamos al fútbol, es la formación. Y si eso lo llevamos al fútbol, es la formación. Los mejores formadores en el tema del fútbol no están en las fuerzas formativas, están en el futbol profesional, por varias razones, dentro de ellas, porque se gana mejor dinero y porque hay más protagonismo. A eso me refería yo, cada cual lo interpreta con su sistema de creencias, como dice la doctora Estapé, como dice Alex Rovira y muchos otros, David Bueno, entre otros. No creo que me corresponda a mí esa parte. Simplemente, expresar que, como ciudadano colombiano, quiero aportarle al deporte y especialmente al fútbol desde el ámbito que corresponda y desde donde lo pueda hacer. Estamos ávidos de mejorar nuestro fútbol, no de cambiarlo, sino de mejorarlo”, agregó.



Sobre la derrota contra Junior y el panorama para lo que viene, Osorio expresó: “Trataremos (de mejorar). Al final las probabilidades en el juego están por las características propias de los jugadores, no por lo que yo pretenda o lo que nosotros pensamos que es la mejor idea de juego. Creo que, como dije anteriormente, continuaremos trabajando con el grupo que hay. Como diría el mago Moré, esto es lo que hay, estamos utilizando el recurso humano que tenemos. Son jugadores muy jóvenes que seguramente a futuro tendrán el mismo destino que Kevin Andrade, que Pablo Ortiz y que Émmerson Batalla, este es el proyecto deportivo al que estamos adheridos, en el que creemos, y estamos muy ilusionados en que podamos progresar”, aseguró.



