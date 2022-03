Minutos antes de volver a enfrentar al Independiente Medellín, esta vez en la Liga local, el técnico del América, Juan Carlos Osorio, ofreció disculpas públicamente por haber pisado a Juan David Mosquera, jugador del DIM, durante el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana.

Osorio aseguró, en una larga declaración en la transmisión oficial de Win Sports +, que asumirá las consecuencias que traiga su acto en el juego en el cual América quedó eliminado en lanzamientos desde el punto penalti.



El entrenador risaraldense se disculpó, con detalle, con los dueños, directivos y cuerpo técnico del Medellín, pero tuvo especial atención en los jugadores, en especial con Mosquera y con los que le reclamaron su actitud, como Andrés Cadavid, David Loaiza y Adrián Arregui.



“(Ofrezco disculpas) A los jugadores y sus familias, Cadavid, Loaiza, Adrián Arregui y sobre todo quiero ofrecerle disculpas púbicas a Juan David Mosquera: mi actitud fue atrevida, reactiva, inapropiada y creo que inoportuna”, aseguró Osorio.



El técnico del América también se disculpó con los jugadores y directivos de su equipo, pero además hizo una reflexión: “Creo que es importante hablar de mis jugadores: les reconozco la honestidad, la lealtad y lo competitivos que son, cuando hablamos de eso a veces al equipo le falta calle, le falta malicia, como lo sucedido en el gol acá, que 6 o 7 jugadores le dan la espalda al balón. Eso es mi responsabilidad: me tengo que disculpar porque seguramente les extrañó mi actitud”, dijo.



Osorio afirmó que lo sucedido también debe invitar a la reflexión: “En un país con tanta trampa, con tanta deshonestidad, no podemos pretender que el fútbol sea el ejemplo a seguir. No creo que sea justo con el fútbol, eso pasa cuando uno tiene la frecuencia cardiaca a 180, 190 por minuto, espero que tanto Juan David como yo aprenderemos de esto”, explicó.



Pero también Osorio dejó entrever que fue juzgado con mucha dureza por lo sucedido. “Me considero un parroquiano y un colombiano común y corriente, no pretendo ser modelo para nadie. A quienes haya defraudado, me disculpo, trataré de corregirlo y evitar ser tan reactivo, tan contestatario, tan belicoso en algún momento. Hay que ser más objetivo en la manera de analizar los eventos, no es la primera vez que ha pasado, hay eventos más delicados y no se les ha dado tanta trascendencia”, señaló.



DEPORTES