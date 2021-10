Esta es la decisión que Juan C. Osorio habría tomado como DT del América

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional, que se disputaba en el estadio Pascual Guerrero, fue suspendido por el árbitro Andrés Rojas, luego de graves disturbios provocados por fanáticos del club local.

América perdía 0-2 con Nacional, un resultado que deja en entredicho al técnico del club rojo, Juan Carlos Osorio. Ya desde antes del juego se reportaron algunos incidentes y versiones de prensa hablan de que el bus del equipo local fue apedreado.



Le puede interesar: (Estas son las sanciones por los hechos en el juego América vs. Nacional)

Este lunes, reunión clave



Tres meses después, los aficionados no quieren ver más en el banquillo rojo a Osorio. Viene de derrota en derrota, pasando por Copa Suramericana, Superliga, Copa y Liga Betplay, y este domingo el 0-2 que sufrió a manos de Nacional, uno de los acérrimos rivales del equipo, cientos de ellos invadieron la pista del Pascual Guerrero desde la tribuna Sur y obligaron a que el árbitro Andrés Rojas no diera el tiempo de adición.



Sin embargo, según informaciones de allegados a Osorio, el técnico no piensa renunciar al cargo de director en el conjunto escarlata, pese a lo difícil de la situación que vive.



En la tarde del lunes habrá una reunión de las directivas americanas con osorio, pero el DT no está dispuesto a irse del club, al menos eso se advierte.



Osorio tiene contrato por dos años y, en caso de decidir irse, debe ser por un mutuo acuerdo entre las partes.

Juan Carlos Osorio NO RENUNCIARÁ. En la tarde habrá reunión con la dirigencia del @AmericadeCali. Cualquier decisión partirá de ellos. El DT se mantiene firme en continuar @DIRECTVSportsCo @gpyfutbol @ElGatoArceArce @diegosaviola10 @PetisoArangoOF @pilarvelasquezv @guslopezinfo — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) October 25, 2021



Le puede interesar: (Dramáticas imágenes: pánico en el partido Marsella vs. PSG)



Deportes