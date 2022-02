Juan Carlos Osorio de nuevo es noticia. Este viernes, tras los ecos que dejó la derrota del América de Cali ante el Junior de Barranquilla, el timonel del conjunto escarlata aprovechó la rueda de prensa del previo al partido del domingo contra el Once Caldas para hablar de todo un poco.

Su continuidad

El primer tema que trató el entrenador en su conferencia de prensa fue su continuidad.



"Quiero asegurarle a toda la afición americana que lo único que a mí me aferra es tratar de ganar un titulo con el equipo. En ese orden de ideas, he tomado la decisión de permanecer en el cargo", dijo.

Su relación con Tulio Gómez

"Quisiera decirles a todos que las diferencias con los dueños del club son diferencias normales y naturales en una relación dueño-trabajador. Yo hacia mis jefes siento, particularmente, admiración como seres humanos, como empresarios e inversores. El fútbol colombiano necesita tener inversores y jefes como los míos", manifestó en un primer momento Osorio.



Luego, aseveró: "Aquí no existen peleas. Yo no los llamo para insultarlos y ellos no me llaman para insultarme".



"Nunca he emitido una opinión para incomodarlos. Acepto que he tenido comentarios fuera de tono, pero ya me disculpé con mi jefe", cerró Osorio.

El debut de Iago Falque

"Iago Falque viene entrenando con el equipo. Le hemos visto bastante progreso en la parte atlética y futbolística. Se ha complementado bien con sus compañeros. Creo que va a estar para el domingo", expresó el DT sobre el gran refuerzo del club.

