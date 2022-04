La era de Juan Carlos Osorio como técnico del América se acabó, tras la confirmación de que ambas partes llegaron a un acuerdo.



Las diferencias del DT con la directiva y los malos resultados del estratega risaraldense fueron la claves para que se llegara al acuerdo con el que el timonel abandonó el elenco vallecaucano.



Juan Carlos Osorio no se quería ir

Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Este miércoles, Tulio Gómez, máximo accionista del América, y Osorio, se reunieron para negociar la salida del DT, pero no hubo acuerdo. Ahora, este jueves, después de una asamblea que se prolongó hasta la tarde, sobre las 5:35 p.m., se llegó al punto de no retorno: Juan Carlos Osorio no es más el técnico del América.



Al parecer, según se ha podido saber, el club le duplicó el valor de la cláusula de salida al DT. Ese habría sido el pacto acordado.



Hasta el último minuto, Osorio insistió en que podía sacar adelante al equipo de este mal momento. América está hoy en el puesto 15, con 15 puntos. Apenas ha ganado cuatro partidos en todo el campeonato. Sin embargo, el tema no dependía solo de su voluntad. Por eso se dio su salida.



Todo indica que, entre la baraja de candidatos para reemplazar Osorio, Harold Rivera, ex Santa Fe, sería el más opcionado. Sin embargo, versiones de prensa apuntan al exfutbolista uruguayo Paolo Montero. De momento, el asistente Pompilio Páez quedará a cargo del plantel, según confirmó el equipo en un comunicado.

📄 Comunicado oficial | Juan Carlos Osorio finaliza su etapa como Director Técnico de América de Cali. pic.twitter.com/URxXCdZSvK — América de Cali (@AmericadeCali) March 31, 2022

