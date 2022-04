Juan Carlos Osorio salió de la dirección técnica del América de Cali en medio de una ola de críticas e inconformismo por parte de la hinchada debido a los malos resultados del conjunto.



El entrenador, de 60 años, no se ha vinculado a otro equipo, pero sigue generando malestar en un sector del fútbol por su actitud que le valió una sanción disciplinaria de la Conmebol.

La Confederación Sudamericana de Fútbol evaluó la agresión de Osorio a un jugador del Independiente Medellín. Todo ocurrió en uno de los partidos de la Copa Sudamericana, en el que el América intentaba sobreponerse al denominado 'El Rojo de la Montaña'.



(No deje de leer: Sebastián Rincón, hijo de Freddy Rincón, se pronuncia en redes sociales).



El balón salió de la banda luego de un choque entre los futbolistas. Justo en ese momento, Osorio estaba ubicado ahí y, como se vio en las imágenes de las cámaras de televisión, pisó a Juan David Mosquera, delantero del DIM.

¡UY, ASÍ NO PROFE! 👎🏽



Juan Carlos Osorio se pasó de la raya hoy, pisó a Juan Mosquera cuando cayó cerca a él y fuera de eso va y lo encara cuando el jugador le hace el reclamo, increíble 😕



Una sanción ejemplar es lo mínimo que se espera ante un comportamiento como ese 🤨 pic.twitter.com/IyV61i9vh0 — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) March 17, 2022

La acción avivó la polémica y generó múltiples comentarios de sus rivales.



"Pisé al jugador del Medellín, pero si observan bien el video, nunca miré la gramilla para lastimarlo", le dijo a 'Caracol Radio', en un intento por justificar el hecho.



Tras en análisis de la Comisión Disciplinaria, la Conmebol ordenó suspenderlo por unos partidos y le impuso una multa.

​

(Además: Faustino Asprilla habla de su gran amigo Freddy Rincón).

¿Por cuánto dinero lo sancionaron?

De acuerdo con el documento de la entidad, la multa asciende a diez mil dólares (más de 37 millones de pesos colombianos). Eso sí, se aclara que la suma de dinero "será debitada automáticamente del monto a recibir por el Club América de Cali en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio".



Es decir, no se le cobrará a él; se descontará del dinero que debía recibir 'La Mechita' por la transmisión de televisión y patrocinio.



(Siga leyendo: Mamá de niño golpeado por Cristiano Ronaldo arremete tras disculpas).



La entidad futbolística aclaró que su decisión puede ser apelada ante la Comisión de Apelaciones dentro de los siete días siguientes a la notificación. Para hacerlo, los implicados deberán abonar tres mil dólares (algo más de 11 millones de pesos).



Por el momento, Osorio y el América no se han pronunciado sobre la medida. No se tiene certeza de cómo actuará el equipo, teniendo en cuenta que, según registró este diario, el club le pagó al DT el doble por una cláusula para que dejara de dirigir a los jugadores.

También puede leer:

- Cristiano Ronaldo: el valor que le gira a Georgina por cuidado de sus hijos.

- Selección Colombia: los negocios de los futbolistas de la tricolor.

- 'Fuerza, Freddy Rincón': los mensajes de apoyo que le envían al exjugador.

- 'No puede dejar de sonreír': Klopp habla de Luis Díaz e imita su sonrisa.

Tendencias EL TIEMPO