Juan Carlos Osorio habló duro del mal momento de Atlético Nacional

Juan Carlos Osorio fue parte de una etapa muy exitosa de Atlético Nacional. Llegó al club a mediados de 2012 y logró un tricampeonato de Liga, inédito hasta ese momento en torneos cortos (2013-I, 2013-II y 2014-I).

Osorio también ganó una Superliga (2012) y dos Copas Colombia (2012 y 2013) y llegó a la final de la Copa Sudamericana en 2014, la cual perdió contra River Plate.

Tras su salida con rumbo a Sao Paulo de Brasil, Nacional mantuvo las bases de su trabajo y las reforzó con la llegada de otro técnico de gran experiencia, Reinaldo Rueda, con el que ganó su segunda Copa Libertadores (2016), llegó a una nueva final de la Copa Sudamericana, que no pudo jugarse por la tragedia del Chapecoense (2016) y ganó otras dos Ligas (2015-II y 2017-I), una Copa Colombia (2016) y una Superliga (2016).

Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores 2016 Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPO Compartir

Osorio regresó a Nacional en 2019, pero su segunda etapa estuvo lejos de ser tan exitosa como la primera. No ganó ningún título y dejó el cargo en octubre de 2020, tras una racha de malos resultados.

Cuando el risaraldense regresó al club, la cúpula había cambiado. Hoy, los directivos de Nacional reciben serios cuestionamientos de la hinchada y el equipo pasó muy malos momentos: quedó afuera de la Copa Libertadores tras perder en casa por goleada contra Nacional de Paraguay y en la Liga llegó a ser último hace apenas un par de semanas, aunque tres victorias al hilo lo metieron de nuevo en la pelea por la clasificación.

Envigado vs. Nacional Foto:Andrés Henao Álvarez Compartir

Así analiza Osorio la situación de Nacional

Osorio le concedió una entrevista al programa Cambio de frente, de Telemedellín, en la que se refirió al mal momento del equipo. “Tengo sentimientos encontrados, es un club al que le agradezco mucho. Para no entrar en detalles, son muchas personas tomando la misma decisión. Y en cualquier empresa, tiene que haber personas que se hacen responsables de que la empresa sea exitosa o no”, dijo el DT.

Refiriéndose al director del programa, David Gutiérrez, Osorio dijo: “Intuyo que usted es el anchorman del programa, David. El especializado en fútbol es usted. Si esto no funciona, si las preguntas no salen, no podemos decir que fue el camarógrafo el que no supo hacer las preguntas. No, eso es decisión de ustedes”, agregó.

Celebración del gol de Pablo Ceppellini, con el que Nacional venció a Envigado como visitante. Foto:Andrés Henao Álvarez Compartir

“Hay demasiado dinero y hay mucho espacio para que la energía se vaya a un lado o al otro, pero las verdaderas relaciones son de dos, no de cuatro, de cinco o de seis”, agregó.

Osorio no descartó volver a dirigir en Colombia y aseguró que tiene una ofera de un club del país. “El de acá me interesa, porque, al final de todo, yo soy colombiano, adoro este país y a mi gente. Creo que tengo mucho por aportarle al juego”, insistió.

DEPORTES

Más noticias de Deportes