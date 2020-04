La decisión de Juan Carlos Osorio sobre su salario en Nacional

Tras 16 días de cuarentena, Juan Carlos Osorio, el técnico de Atlético Nacional, habló con los medios de comunicación sobre varios temas referentes a la actualidad del equipo, cómo los sigue entrenando y hasta tocó el tema salarial.

Osorio dejó entrever que resignó a recibir su sueldo por un tiempo, mientras esta contingencia se supere, en beneficio al club antioqueño que atraviesa una delicada situación económica.



“Esta es una época de reflexionar y los que están en otros niveles deben meditar. Eso se debe hacer en el tiempo de compartir con la familia, me siento muy afortunado de hablar del tema contractual, es un tema coyuntural el cual no quiero ni herir susceptibilidades, ni ganar adeptos, tampoco pasar por víctima, pero quiero ser muy sincero, es un tema muy personal y se que el club quiso reunirse con nosotros y es algo que debo valorarle al presidente”, destacó Osorio quien habló con los medios de comunicación cerca de dos horas, mediante videoconferencia.



En otras noticias, Otro factor clave que forzaría la salida de James del Real Madrid

Sobre cómo tomó esa decisión, el DT explicó que “el día viernes 20 de marzo, tras una semana sin entrenar, en cuarentena, aislados, nos reunimos en Itagüí para hablar del tema, él nos explicó la posición del club y yo inmediatamente me manifesté como líder de este grupo. Fui muy claro en mi posición, ante la propuesta del equipo y tomé una decisión que se la comuniqué a ellos. Estábamos reunidos 19 jugadores del plantel principal, el presidente, Francisco (Nájera), Pompilio Páez y yo, les dije mi decisión la cual lo único que puedo decirles es que quedé muy tranquilo, quise proteger a los más jóvenes, a los trabajadores en las sedes de Itagüí y Guarne y creo que allí viene la actitud de cada uno”.



Además, el estratega remarcó que “o se puede pasar renegándose toda la vida o sustentar su forma de proceder y con haber hecho lo correcto en su vida profesional, puede plantearle al club una espera, mientras esta situación pase y el club pueda cumplir con los compromisos salariales que tienen. Tomé mi decisión e invité a mis jugadores que evaluaran su posición personal, la del club y la que tienen ellos frente al club, lo agradecidos que estén, si les han cumplido o no, si creen o no y a partir de ahí que tomen una postura”.

Lo único que puedo decirles es que quedé muy tranquilo, quise proteger a los más jóvenes, a los trabajadores en las sedes de Itagüí y Guarne FACEBOOK

TWITTER



El DT verdolaga precisó que no se pueden hacer similitudes con equipos grandes del mundo como Barcelona, cuya plantilla decidió percibir hasta el 70 por ciento menos de su sueldo, o el Bayern Múnich que hizo un recorte similar.



“Más allá de compararnos con otros clubes del mundo, debemos tener en cuenta con nuestra situación en nuestro país, compararla con la gente que está alrededor nuestro, enfrentar esa situación y responder por nuestras obligaciones y tener un poquito para colaborarle al resto que están viviendo situaciones más difíciles que las nuestras”.



Tras una extensa respuesta, al momento de repreguntar, Osorio justificó su decisión que lo ha dejado muy tranquilo. “Yo creo que es un tema muy delicado, en lo mío, estoy durmiendo muy tranquilo. Desde el día 20 y sobre todas las cosas, valoré la situación del club que, desde hace once días, el presidente nos dijo la situación y yo expresé mi opinión. Puse por encima mis intereses, mis necesidades, mis ganas, la necesidad y la situación actual del club. Valoro que los jugadores jóvenes que se están comenzando a consolidar, están bien, se les están cumpliendo sus necesidades por encima de las mías y eso me hace un hombre feliz. Si quieren una explicación mayor del tema, deberán hablar con el presidente. Cada uno juzgará y medirá las consecuencias de sus decisiones, eso sí, este tema motivó una charla muy interesante sobre el jugador profesional y como prepararse para el futuro”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Correponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8