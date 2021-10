¿Osorio se va o se queda?, esto dijo el DT sobre su futuro en el América

El técnico Juan Carlos Osorio pasa momentos difíciles en el América, por los malos resultados y la presión de los hinchas, que este domingo, algunos, invadieron la cancha del Pascual Guerrero, inconformes con el desempeño del equipo y la nueva derrota, ahora contra Nacional, 0-2.



Osorio tuvo que salir una vez más escoltado de la cancha del Pascual Guerrero, luego de una nueva caída de su equipo.



Su permanencia en el club parece insostenible, y sobre eso se le preguntó en la rueda de prensa posterior el juego.

Osorio, sobre su futuro

Decisión: "Ofrecer disculpas a la hinchada del América, lastimosamente los resultados no se han dado. Hemos mejorado en el juego, nos faltan cosas para lograr ganar. Lo que resta es cada uno descansar en silencio, reflexionar sobre la situación y seguro mañana o por tardar el martes el club va a emitir un comunicado explicando la decisión que tomamos todos. Siempre pensando en tomar la mejor decisión para el club. No hemos tomado ninguna decisión".



Culpables: "Todas las preguntas van a buscar un culpable. He dicho que me hago responsable de los malos resultados; culpable no, porque no hemos faltado el respeto ni asesinado ni robado un peso a nadie. No me refugio en nadie. Asumo toda la responsabilidad".

Osorio asume toda la responsabilidad

Defensa: "Somos el equipo con más jugadores en el último tercio y ante un mal pase o mala decisión es un ataque directo como pasó terminando el primer tiempo y en dos oportunidades en el segundo".



Balance: "Hemos mejorado, entendiendo el juego, empezamos a hablar de inicios y salidas, entradas en el tercio medio y ofensivo. Yo me hago responsable desde el inicio y la salida de balón y llevarlo hasta los últimos 30 metros, y ahí es decisión de los jugadores. Aquí se buscan responsables y culpables, asumo responsabilidad, yo elijo quién juega y quién no, ¿pero culpables?, ninguno".





