Desde su salida del América de Cali hace más de un año, el entrenador mundialista Juan Carlos Osorio, no ha regresado a la dirección de ningún club o la selección de un país. Sin embargo, el nacido en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), dice estar vigente y estudiando nuevos proyectos.

En una entrevista con ‘ESPN F90′, Osorio contó que después de un año sabático durante el cual compartió con su familia y despidió a su padre, Hernán Osorio, quien falleció el 13 de febrero pasado, ya está listo para regresar a la dirección técnica de un equipo.

“Estoy buscando alternativas y proyectos deportivos. Mientras estaba con mi familia, estudiaba el juego y la neurociencia. He profundizado bastante sobre algunos conceptos y estamos preparados para el próximo proyecto deportivo”, afirmó el exentrenador de las selecciones México y Paraguay.



Osorio comentó que durante este año pudo acompañar a su padre durante su enfermedad y fallecimiento. “Este año sabático que me tomé era básicamente anticipándome a una inminente partida, y afortunadamente lo pude despedir. Como siempre demostrarle mi admiración, mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento por todo lo que fue para nosotros”, expresó el entrenador.



El técnico más ganador en toda la historia de Atlético Nacional y también campeón con el Once Caldas, reveló que se dio un mes más en ese año sabático para hacer con su familia el duelo por la muerte de su padre.



“Yo creo que, como todos saben ya, mi padre falleció el 13 de febrero. Me di un mes más con mi familia, con mi madre y demás, un duelo que me lo merecía y ya completamos esto la semana pasada”, preciso el entrenador.

