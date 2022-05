Juan Carlos Osorio, técnico colombiano, analizó este viernes el momento del fútbol colombiano, habló de sus fallidos proyectos recientes, en Nacional y América, y tocó el tema de la Selección Colombia tras su no clasificación al Mundial de Catar.

El candidato de Osorio

Juan Carlos Osorio, técnico del América. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Osorio, en declaraciones al programa Fútbol 90 de ESPN, habló de sus pasadas declaraciones cuando se ofreció hasta gratis para la Selección Colombia, y aclaró su postura:



"Mi sugerencia es, innovemos, mejoremos nuestra idea de juego, está bien la transición de defensa a ataque, jugar a una bola, pero hay otros contextos donde necesitamos ser más propositivos, jugar más en campo contrario. Nunca me le voy a agachar, yo como entrenador-formador creo que el gran cambio de nuestro fútbol tiene que ser desde la base, la formación de nuestros jugadores, como se formó Luis Díaz, en la Guajira...".



Y agregó que él no se considera hoy candidato: "Cuando hablo de la Selección pienso que tenemos que hacer una estructura donde realmente se imponga la formación. Cuando hablo de participar no necesariamente implica que quiere regalarme como entrenador nacional, sino que puedo aportar, y si toca y es pertinente hacerlo de manera gratuita, lo digo nuevamente, estoy dispuesto a hacerlo. No podemos renunciar al juego de pases, por la técnica. Ahora tengo claro que no me consideran y no hay problema".

Osorio afirmó que su posición es de mantener un DT colombiano para la Selección. "Espero que la Federación le dé la oportunidad a otro colombiano, Leonel, Hernán, Gamero, al que sea, pero es el momento de nosotros", dijo.

Al ser consultado sobre quién debería ser, Osorio dijo: "Primero, a qué queremos jugar. Si es para proponer e interiorizar, atacar, buscar, por citar, sería el profe Gamero (DT de Millonarios), que interioriza muy bien con el lateral Román. Está Corredor, está Silva. Si es conservar el ADN y el 4-2 y controlar el juego replegados en fútbol intersectorial, pues para eso están todos: (Luis Fernando) Suárez, Jorge Luis (Pinto), Hernán (Torres), Leonel (Álvarez)".

En cuanto al trabajo de Reinaldo Rueda, Osorio dijo: "El profe es gran estratega, lo respeto... pero no puede ser que toca ir a jugar a ganar a Venezuela y jugar con dos volantes centrales; de local teníamos que haber sido mas propositvos... La gran falla no es de él, él fue leal con su idea de juego. El cambio debe ser de los que toman las decisiones".

Otras palabras de Osorio

Osorio reflexionó sobre su salida del América, donde no logró los objetivos, así como en su segundo paso por Nacional.



Sobre esa experiencia, Osorio dijo: "Uno aprende más de los derrotas, analizadas al detalle. Los últimos proyectos, yo creo que lo más importante es que yo pertenezco al grupo de entrenadores-formadores que se moldean a través de sus jugadores. La idea de juego hay que valorarla y modificarla entendiendo que lo más importante son los jugadores. En Nacional íbamos primeros, pintaba bien el proyecto y un día la directiva salió de Daniel Muñoz y quedamos mal parados... En América se repitió la historia, que el club saliera de 7 jugadores en 10 meses es devastador. Yesus, Carrascal, luego Vergara, Santiago Moreno, Andrade, Ortiz, Batalla, era difícil competir. Me considero DT proactivo. Soy formador que me toca moldearme a los jugadores y no pretender decirles qué hacer en el campo".



¿Error volver a Nacional? "Es un gran club, le estoy agradecido. Pudimos expresar la idea en la que creemos, propositiva. Quise decir que uno no regresa a un club donde ha ganado siete títulos, porque es imposible repetir. Pensé que podía repetir la historia".





DEPORTES

