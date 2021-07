Osorio, contundente sobre la situación de Santiago Moreno 

La salida de Santiago Moreno para el fútbol de Estados Unidos es inminente, aunque Tulio Gómez, el máximo accionista del América, considera que no es el momento. Sin embargo, en la rueda de prensa previa al partido de este martes en Curitiba ante Atlético Paranaense, Juan Carlos Osorio aclaró por qué lo dejó por fuera del grupo de 18 viajeros.

(Le puede interesar: América busca el milagro para seguir con vida en la Sudamericana)



El entrenador escarlata señaló que “la decisión de Santiago, de considerar la oferta que aparentemente tiene, ha sido una decisión estrictamente de Santiago, de su agente, de su entorno, y él ha sido autónomo en esa determinación. Nosotros como club queremos tener en este proyecto deportivo a los jugadores que quieran pertenecer y para ser parte de él tienen que estar preparados para cada partido", dijo.



Pero Osorio fue más contundente: "Consideramos que Santiago no tiene la cabeza en este momento la cabeza puesta en el equipo, mucho menos en este partido tan importante para el club, por decisión nuestra y corroborando con él, diciéndoselo personalmente, decidimos marginarlo de los trabajos colectivos, se sigue entrenando al mismo tiempo del equipo, pero con un plan personalizado hasta el momento en que él tome una decisión final y podemos contar con él o definitivamente no”.



Osorio añadió que “fui muy claro en la respuesta anterior, el jugador y corroborándolo con él, manifestándole nuestro punto de vista, lo invitamos a que tomara una decisión si quería estar o no y obviamente él está considerando irse, entonces no creemos que tenga la cabeza puesta en este objetivo, en este partido tan partido para el club”.



Sin embargo, el risaraldense dejó unas fases que muestran que lo que ofrecen por Moreno en la MLS no es lo que América pretende y que explicaría la opinión entregada la mañana de este lunes por Gómez a FUTBOLRED.



Osorio agregó: “Que él tome la decisión de irse, ocurre en todas partes, nadie es imprescindible, sería muy desafortunado porque es un jugador muy joven, creo que el precio de la negociación no se justifica, el fútbol colombiano no le puede ni debe seguir produciendo jugadores a una Liga respetable sí, atlética sí, importante sí, como la MLS, pero por un precio que yo no creo irían otros jugadores de ese mismo nivel de otros países en Suramérica. Me parece que Colombia debe dar ese salto, ese paso adelante y decir que primero, la protección de los clubes; segundo, que la rescisión de los contratos vaya de acuerdo al salario del jugador para evitar este tipo de situaciones”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

