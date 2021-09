Juan Carlos Osorio: 'Tenemos una idea de juego y no pienso cambiarla'

Hay mal ambiente en América por la nueva derrota que sufrió el equipo, esta vez con Quindío en la fecha 8 de la Liga (0-1). El técnico Juan Carlos Osorio está en el centro de la crítica por sus planteamientos.



En rueda de prensa. el entrenador analizó el resultado y el funcionamiento de su equipo. Defiende su idea.



Balance: "Felicitar a Óscar (Quintabani) y su grupo. No competimos de la manera correcta. Tratamos de elaborar el juego. Nunca hubo un inicio del portero de lelos al central y crear superioridad numérica en tercio medio, siempre fue fútbol directo y nos ganaron con esa idea".



Defensa: "Cuando uno templa su linea defensiva en la mitad está expuesto a la velocidad. Tratamos de elaborar, jugamos en campo contrario. Las dos que salvamos fueron errores cotidianos. El jugador no toma una buena decisión. Pero como siempre yo soy responsable de las decisiones y me hago responsable de la derrota hoy".

Idea: "Siempre tenemos una idea de juego y por ahora no pienso cambiarla. Para eso llegamos, para eso nos trajeron, para elaborar juego. Esta idea es valiente, arriesgada y los rivales siempre van a tener oportunidades. Nos corresponde mejorarla y seguir creyendo en ella.



Momento: "La idea de juego es diferente a las anteriores, aquí se juega a controlar a través de disponer bien de la pelota".



Jugadores: "Es diferente cuando el central juega a rechazar y competir en juego aéreo. Contrario a iniciar el juego y ser los organizadores. Seguiremos mejorando la idea".



Equipo acartonado: "La responsabilidad es iniciar el juego, no dividir la pelota y no por estética sino por una idea en la que creemos. no s está faltando eficacia. No me parece acartonado el equipo".



