La estrategia de Osorio para poner a Nacional de líder

Atlético Nacional al fin llegó al liderato de la liga, luego de la victoria contra Patriotas. El técnico verdolaga, Juan Carlos Osorio, se mostró satisfecho por alcanzar la victoria y el primer lugar. En la rueda de prensa, dio algunos detalles de su fórmula.

Idea: "Jugamos 61:28 segundos de tiempo corrido, creo que poco se ve eso en el fútbol colombiano, me parece que es una de nuestras responsabilidades; que se juegue más fútbol y Nacional está decidido a eso".



Partido en Tunja: "El equipo mostró carácter y actitud muy positiva en una cancha muy bonita, muy divina, pero ancha y grande. Supimos controlar a un rival que es muy difícil, ganamos de manera justa y con autoridad. Quiero destacar la labor de Helibelton, quien jugó de central y supo cumplir allí. Nos dio una gran posibilidad".



Por mejorar: "Hay muchas cosas por mejorar, interiorización de laterales y hay que sincronizarnos mejor. En términos general creo que mostraron carácter y reacción luego de la dolorosa derrota. Consolidamos el primer tiempo y es muy meritorio. Estamos orgullosos"



Las rotaciones: "El objetivo principal es consolidad una idea de juego, nosotros no buscamos consolidad un once. Creemos que independientemente del grupo que nos represente, buscamos es consolidad la idea".



REDACCIÓN FUTBOLRED