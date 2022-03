Juan Carlos Osorio hace mucho, muchísimo ruido, desde hace varias semanas. Lamentablemente, ese ruido no es del bueno ni tiene que ver con cosas futbolísticas. Ya son varios meses en los que el técnico del América es protagonista de escenas salidas de tono.

La más reciente ocurrió el miércoles, en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, cuando pisó al lateral del Medellín Juan David Mosquera, lo que generó el inmediato reclamo de varios de los referentes del DIM.



El sábado, Osorio, antes del partido contra el mismo rival, dio una larguísima declaración al canal oficial del fútbol colombiano en la que pidió perdón por sus acciones.



“(Ofrezco disculpas) a los jugadores y sus familias, Cadavid, Loaiza, Adrián Arregui y, sobre todo, quiero ofrecerle disculpas púbicas a Juan David Mosquera: mi actitud fue atrevida, reactiva, inapropiada y creo que inoportuna”, dijo Osorio.



Sin embargo, en medio de ese kilométrico mea culpa, Osorio lanzó una frase en la que los jugadores quedaron pagando, aunque el DT reconoció que fue su responsabilidad.



“Creo que es importante hablar de mis jugadores: les reconozco la honestidad, la lealtad y lo competitivos que son; cuando hablamos de eso, a veces al equipo le falta calle, le falta malicia, como lo sucedido en el gol acá (el del Medellín en la Sudamericana), que 6 o 7 jugadores le dan la espalda al balón. Eso es mi responsabilidad: me tengo que disculpar porque seguramente les extrañó mi actitud”, dijo.



Esas declaraciones, como la ironía que tuvo en la rueda de prensa tras la derrota, no cayeron bien: “Me parece que es un día para hablar de culpables y responsables, si nuestra gente en un porcentaje quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad, al final en nuestro país es así, siempre que hay caos y crisis, hay que buscar un culpable, no las razones del por qué. Si vamos a hablar de responsables, ya lo dejaré a criterio de cada uno”, expresó.

Tulio Gómez le lanzó indirectas al técnico en redes

Horas después, para ponerle más temperatura a la situación, Tulio Gómez, el máximo accionista del club, apareció en su cuenta de Twitter con duras indirectas hacia Osorio.



En primer lugar, publicó este mensaje: “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”.



Luego profundizó la incógnita: “Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas”.



Ya son repetidas las acciones salidas de tono de Osorio desde que llegó al América. Una de ellas, el gesto obsceno que les hizo a los hinchas en el intermedio del partido contra Santa Fe, en la final de la Copa Colombia, el año pasado.



Tampoco cayó bien el hecho de que haya filtrado a periodistas cercanos, para que estos lo divulgaran en redes sociales, la idea de dirigir la Selección Colombia sin cobrar ni un solo peso, cuando el cargo aún lo tiene Reinaldo Rueda.



La propuesta fue tan extraña que hasta Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación, quien lo tuvo como candidato para reemplazar a José Pékerman en 2018, salió a responderle, en declaraciones a Blu Radio: “Me parece una propuesta muy loca, y me parecería más loco el dirigente que la aceptara”.



Algunos colegas le han reprochado sus comportamientos. “Tiene que revisar sus comportamientos, porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista. No sé si es el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”, le dijo el técnico del Medellín, Julio Comesaña, a Win Sports, después del incidente del miércoles en la Sudamericana.



Mientras todo esto pasa, América no levanta cabeza, se quedó sin participación internacional y en la Liga está por fuera de los ocho. Juan Carlos Osorio sigue haciendo mucho ruido. Pero para mal.



