Juan Carlos Osorio, ¿con las horas contadas?

Juan Carlos Osorio llegó al América de Cali en busca de ganar títulos, de consolidar una idea de juego y de fortalecer un club que quiere volver a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Sin embargo, a esta altura ni lo uno ni lo otro, más bien todo al contrario, Osorio encontró respaldo al comienzo de su gestión, pero su imagen ha caído poco a poco.



¿Por qué Osorio pierde credibilidad?

No hace una buena campaña en la Liga, es noveno en la tabla, pelea para entrar a los ocho mejores y estar en las finales, pero no se le ve cara al equipo, sus rotaciones, cambios y resultados no lo tienen bien parado con la afición.



Osorio perdió la Superliga con Santa Fe. Cayó en la ida 1-2 en Cali y el miércoles el elenco bogotano lo venció 3-2 para quedarse con el trofeo.



Pero no fue lo único malo de Osorio esa noche, tuvo una fuerte discusión con el cuarto árbitro, Luis Matorel, luego de uno de los goles de Santa Fe.



A Osorio se le vio descompuesto, impotente, sin encontrarle la vuelta a su equipo, y ahora su trabajo vuelve a estar en entredicho.

Lo que viene para América no es fácil

Los rojos enfrentarán el domingo a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero, en un partido que puede ser clave para definir el futuro de Osorio al frente del América.



Y lo cierto es que el DT ha perdido credibilidad, gran parte de la hinchada americana no lo soporta y los medios de comunicación lo critican cada vez más.



Los dirigentes del club no han hablado, no se han referido a un tema que de un momento a otro va a estallar.



