'En estos momentos, Millos es el mejor equipo de Colombia': Osorio 

Atlético Nacional sigue sin encontrar el rumbo en la Liga colombiana, pese a estar parcialmente clasificado en el grupo de los ocho, los verdolagas no han brillado en su juego y perdió de manera contundente 3-0 con Millonarios. Al final del partido, el técnico Juan Carlos Osorio exaltó al conjunto embajador, al técnico Alberto Gamero y se responsabilizó del pobre desempeño de su equipo.

"Millonarios tuvo un muy buen ejemplo de cómo jugar al juego contemporáneo, de sostener la pelota, de controlar el juego a través de la posesión de la misma, de elaborar, construir y finalizar en tres oportunidades, de parte mía para el profesor Alberto Gamero, para su equipo le hago un reconocimiento inmenso, en estos momentos es el mejor equipo en Colombia, fueron inmensamente superiores, nos ganaron muy bien”, señaló Osorio.



“Nosotros tenemos mucho por mejorar, en este partido me equivoqué en la estrategia, en la estructura de juego y en la selección de los jugadores, por eso aprovecho para ofrecer mis disculpas a Sebastián Gómez, yo fui el que me equivoqué, pensé que podíamos jugar con una defensa de tres y hacer una superioridad numérica en el tercio medio y creo que entre el capitán (Jhon Duque) y (Steven) Vega dominaron el juego, lo controlaron muy bien y Macalister Silva influyó en el juego, en especial en el primer tiempo”, explicó Osorio.



El técnico insistió en asumir los errores de su equipo, quien deberá ganar dos de los tres juegos que le restan en la Liga para confirmar su clasificación a los ocho. “La responsabilidad total es mía y me hago responsable. Creo que tácticamente planteé mal el partido, estratégicamente también la fallé y en la selección del grupo. Creo que los muchachos trataron de dar lo mejor, pero el equivocado acá soy yo”.



En cuanto a la idea de juego, Osorio señaló que “tuvimos incapacidad de encontrar al hombre libre. Me parece que no tuvimos la suficiente paciencia en la elaboración y la verdad fuimos ineficaces a la hora de encontrar el hombre libre en campo contrario. Le doy todo el crédito a Millonarios, defendió muy bien y yo creo que nos mostró lo que somos, un equipo incapaz de jugar a elaborar el juego y a tratar de en secuencias largas del mismo poder elaborar, de ahí que destaqué en principio, le di el crédito a Millonarios, lo hicieron muy bien”.



Finalmente, aunque no habló de plazos para definir su continuidad, volvió a asumir la responsabilidad por este momento del equipo y dentro del grupo, se tomarán decisiones. “A mí me parece que yo estoy acá para asumir la responsabilidad, más allá de criticar a mis jugadores, creo que al interior del grupo lo hacemos y desarrollamos o ejecutamos lo que corresponde”.



