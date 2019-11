Juan Carlos Osorio defendió a Cepellini y atacó otra vez a Teo 

La polémica acción de Pablo Cepellini, de Atlético Nacional, contra el jugador del Junior Edwuin Cetré, sigue dando de qué hablar. El uruguayo tuvo un gesto feo contra su rival, en una discusión: hizo un gesto como si oliera mal.

Mientras algunos calificaron la acción de Cepellini como discriminadora e incluso racista, el uruguayo se defendió y declaró que hizo ese gesto porque Cetré tenía mal aliento y lo mandó a lavarse los dientes, aunque calificó el acto como un gesto de calentura por el partido.



Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, salió en defensa de su jugador y volvió a atacar a los del Junior.



"No veo bien la jugada, la vi en las imágenes en el video, y como siempre, la vida misma es de interpretaciones. Yo creo en lo que Pablo nos dice", dijo Osorio en conferencia de prensa.



"En el campo de juego se dicen muchas cosas. En ese partido en particular, valga la redundancia, el jugador que gobernó el juego es un hombre ladino, taimado, de pronto sin hacer mucho con sus manos, pero es provocador y habla de más", señaló Osorio. En esos mismos términos, sin mencionar su nombre, se había referido, después del partido, a Teófilo Gutiérrez.



"Me parece a mí que lo de Pablo lo están exagerando, las pancartas en contra de nuestros jugadores, las obscenidades, rayan con el atrevimiento", agregó Osorio.



El DT consideró que Nacional se está dejando envolver por el ambiente."De parte nuestra, yes un tema que vengo debatiendo mucho con ellos, obviamente queremos ganar por talento, pero el más importante es el coraje moral para jugar. Cuando no se da por el escenario, por el público, por un gol en contra temprano, ese otro coraje nunca puede faltar", concluyó.



