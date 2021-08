Osorio, satisfecho con el triunfo del América y el regreso del público

Juan Carlos Osorio se mostró feliz por el triunfo del América de Cali 1-0 contra el Once Caldas, en la cuarta fecha de la Liga II-2021 y haberle podido dar una alegría a la afición que regresó al Pascual Guerrero tras 17 meses de ausencia.

El entrenador risaraldense dijo sobre la victoria que “era una ilusión muy grande sentir, palpar, vivir el apoyo de la hinchada americana y la verdad que fue algo extraordinario, estoy feliz, muy contento, les compartimos a todos este buen resultado, creo que el equipo jugó muy bien, salvo lo que normalmente puede pasar, que el equipo tenga una o dos opciones, siempre fe manifiesta la superioridad e intención del equipo y valoro enormemente la actitud de todos los muchachos”.



Sobre si se siente tranquilo por la idea que muestra el equipo, el timonel rojo agregó que “hablé con los muchachos, les compartí una anécdota de ‘Adorado Padre’, eso queda al interior del grupo, pero básicamente es que vamos a enfrentar este escenario en muchas oportunidades, lo único que esperamos del equipo es que mantenga, sostenga y represente la idea de siempre ser protagonista, de ir al frente y buscar los resultados. Seguramente que perderemos, vamos a empatar, vamos a ganar, pero creo que al final de todo va a ser mucho más lo que se pueda ganar que lo se pueda perder. Valoro la gran reacción que tuvo el grupo que nos representó hoy, de ir siempre al frente, de presionar, ir a buscar, ser protagonistas, agradarle con buen fútbol a nuestra hinchada”.



De la importancia de tener a un jugador diferente como Adrián Ramos en el plantel, aseguró que “nos parece que Adrián es un jugador muy importante para el grupo dentro y fuera de la cancha, un gran profesional, ha tenido una carrera exitosa, elogiable, ha representado muy dignamente al fútbol colombiano, creo que merece un reconocimiento de América, del club y de la gente. Hemos estado hablando con Adrián sobre la renovación de su contrato, creemos que es un hombre muy importante para el club y pensamos que lo podemos llevar en sus próximos uno o dos años en el remate de su carrera deportiva y que no dé muchas alegrías como hoy”.



No quiso ahondar mucho en la razón de las salidas de Pablo Ortiz y Daniel Hernández, este último debutante: “Preferiría que esos temas médicos los respondiera nuestro doctor, ambos tuvieron inconvenientes y por eso debieron abandonar el juego, afortunadamente para nosotros como club teníamos muy buenas alternativas en el banco, tanto Jorge como Gustavo y Mauricio tuvieron una destacada, pudieron refrescar el equipo y mantener la idea de juego”.



En cuanto al volumen de ataque que pretende y las oportunidades que no concretó el elenco rojo ante los albos, dijo que “el juego es así, aleatorio, a veces indescifrable, es complejo. Me parece que el equipo generó, entiendo que fueron 21 llegadas a gol, 7 remates directos al arco y ellos en una sola posibilidad casi que concretan también, porque ese es el juego. Pero creo que al final de todos nos sostuvimos en una idea de juego y logramos un resultado muy importante y estamos muy contentos por eso”.



Osorio se detuvo en la lectura que hizo en el segundo tiempo: “Queríamos aprovechar la oportunidad para refrescar el equipo y no utilizarlo como un tiempo más, por eso la decisión a renunciar a dos que estaban jugando bien, porque tanto Rodrigo como hasta ese momento Daniel, que por obligación lo tuvimos que reemplazar, fue una decisión de parte nuestra pensando en cómo mejorar el equipo, y lo de Héctor Quiñones por la tarjeta amarilla”.



La próxima contienda del cuadro vallecaucano, que suma 9 puntos, será ante el DIM el sábado 14 de agosto (5:40 p.m.) en el Atanasio Girardot.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces