'No tengo ningún reparo: el equipo compitió muy bien': Osorio

Atlético Nacional sufrió una dura derrota frente al colero Patriotas en la fecha 16 de la Liga colombiana 2020. Los verdolagas se van de Tunja con otro resultado que pone en entredicho la labor de Juan Carlos Osorio, quien al final del partido, felicitó a su rival, pero insiste que mejoró en su idea de juego.

“Primero quiero aclarar que me presenté a la rueda de prensa y para sorpresa mía, estaba iniciando el técnico del equipo local. Quiero públicamente felicitar a Patriotas, hizo un gran partido, ganaron merecidamente y de parte nuestra, lamento profundamente la lesión de Jorge (Segura) y Geisson (Perea), el juego está siendo duro con nosotros, tenemos que ser resiliente, afrontar y empezar a ganar los partidos", indicó.



(Lea también: Perfil: Tao, de vendedor de bicicletas a campeón del Giro de Italia)



Osorio respondió sobre la ausencia de Daniel Muñoz y que esto ha derivado en un pobre desempeño en el juego de su equipo.



“Sobre el tema Daniel (Muñoz) ya hablé, es llorar sobre la leche derramada y en su corto paso por el club, nos dio una gran mano, llegó como lateral en defensa de cuatro y se fue como defensa central en línea de tres y hasta de interior, marcando ocho goles en 28 partidos. Le deseamos lo mejor y encontramos en Helibelton (Palacios) varias de sus funciones excepto en llegar a gol. Queremos seguir buscando más peso ofensivo, ser el equipo que más goles marque. Déinner (Quiñones) y Estéfano (Arango) generaron muchas opciones y creo que más adelante le van a aportar mucho al equipo”.



Además, "considero que el nivel bajo de algunos jugadores (si los hay), puede ser porque no han tenido la oportunidad de jugar y de sumar minutos y tener continuidad. Defendemos una idea de juego y le vamos a dar a esa idea y no continuidad a un once inicial".



(Le puede interesar: ¿Se resintió James de su molestia?, esto dijo Ancelotti)



El técnico defendió su propuesta de juego y seguirá con ella a pesar de los malos resultados. “La idea futbolística nuestra en elaboración en tercio medio y tercio ofensivo, no solo es de Nacional, sino de los grandes equipos. En este partido conseguimos muy buenas secuencias de pase y creo que competimos muy bien, tuvimos tres muy buenas opciones, pero nos faltó eficacia, no tengo ningún reparo en que el equipo compitió muy bien. Mostramos urgencia cuando vamos por debajo en el resultado, en Nacional y en otros equipos las muestran cuando no tenemos nada que perder, eso me preocupa mucho, pero más allá de eso, lo vemos en otros deportes”.



Aunque reconoció la falta de eficacia en sus dirigidos, el estratega se fue contento por como está jugando su equipo. “En este partido competimos muy bien, cuando se pierde, se analiza el resultado, pero hay que centrarse en el juego. Generamos tres opciones de fútbol elaborado en el primer tiempo. No nos faltó eficiencia, nos faltó eficacia. Pero es un mal del jugador colombiano, poco se llega al arco, se marca muy poco y veo que es algo de formación, nos falta disponer más de la pelota”.



En cuanto al sistema defensivo descompensado por la idea ofensiva, Osorio detalló que “este equipo no está diseñado para retroceder y bajar a recuperar la pelota, la posesión en este partido fue superior al 60 por ciento, efectiva sobre el arco contrario. A mí me parece que Jarlan (Barrera) tuvo un gran juego, no perdió la pelota, trató de jugar con pases al frente filtrados, (Andrés) Andrade también cuando entró lo hizo muy bien, Estéfano (Arango) estuvo cerca del gol, Déinner (Quiñones) regresó al equipo y contribuyó. Creemos en ellos, seguiremos trabajando en esta idea de juego, que es difícil, no solo en Colombia sino en Suramérica, donde está todo medido a la continuidad del técnico, creo en el equipo es un equipo valiente, seguiremos insistiendo en esta idea, buscando en ganar partidos".



(En otras noticias: Clasificaciones de la Vuelta a España, luego de la etapa 6)



Finalmente, habló sobre esta nueva derrota, pero es propositivo pensando en los compromisos a futuro por Liga y Copa Suramericana. “Entiendo que el resultado agobia, que el resultado duele, pero debemos analizar el desarrollo de juego, en la tenencia de la pelota efectiva y las ocasiones de gol, mejoramos mucho. Una cosa es la estructura de juego y otra es la idea, la idea nunca se ha traicionado y se ha innovado para poder jugar ahora. Antes no se necesitaba tener más de un hombre para recuperar, ahora toca con dos y hasta con tres. Seguiremos buscando la manera para consolidar esta idea de juego”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8

Más noticias de Deportes

- Santa Fe, sólido e implacable, vence a Chicó y llega a los 30 puntos



-¿A qué jugamos en Colombia? Reflexiones tras el fracaso en la Copa



- El colombiano Leonardo Páez, otra vez, campeón mundial de maratón