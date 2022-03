América de Cali nunca había perdido un partido contra Patriotas. Cabe recordar que cuando el equipo se fue a la B en la promoción del 2011, contra el mismo rival, igualó los dos partidos 1-1 y cayó luego en lanzamientos desde el punto penalti.

La derrota dejó muy mal parado al técnico del América, Juan Carlos Osorio, quien en los últimos días, tras la eliminación en la Copa Sudamericana y la derrota contra el Medellín en la Liga, recibió indirectas del máximo accionista del club, Tulio Gómez.



Osorio no habló de su continuidad en el América

Esta vez, Osorio fue bastante parco en la conferencia de prensa tras la derrota. Solamente contestó tres preguntas. Ni le preguntaron por su continuidad ni se quiso referir al tema.



Sin embargo, fuera de micrófono, el entrenador le dijo al periodista de Win Sports Sergio Llamas que no tiene pensado presentar la renuncia al cargo.

El profe Osorio no va a renunciar, Al pasar antes la RDP lo manifestó. Se le viene un duro panorama con Tolima, Millonarios, Nacional y Cali.



El partido de hoy fue nefasto para el equipo. — Sergio Llamas F. (@SergioLlamasF) March 23, 2022

Así vio Osorio el juego contra Patriotas.



Por qué perdió América. “Creo que tuvimos un muy buen arranque de juego, abrimos el marcador a los 12 minutos, una gran jugada colectiva, y a partir de allí enfrentamos a un rival muy bien preparado, muy bien entrenado y muy bien dirigido. Hoy los poseedores de la pelota nuestra, como Larry Angulo, fue muy positivo, pero los receptores tanto cercanos como intermedios o alejados poco reconocieron el juego. Los fijadores nunca participaron bien y peor aún, creo que los compensadores nunca entendimos lo que teníamos que hacer. Al final, cuando se defiende a campo abierto, cualquiera le hace daño a cualquiera porque todos tienen jugadores rápidos y ellos no son la excepción”.



Las fallas en los goles. “Prefiero no hablar de errores individuales. Me hago responsable de todo, culpable de la elección, de la formación y de todos los errores que el equipo haya cometido. Si vamos a hablar del micro y de los errores individuales, quiere decir que entrenamos mal y que nos está faltando en el día a día”.



La salida de Adrián Ramos. “Fue una decisión propia. Hay que entender que Adrián tiene 36 años y ningún jugador de fútbol en el mundo se puede recuperar en menos de cinco días. Y someter a Adrián a dos juegos seguidos en tres días es demasiado. El decidir que él iniciara iba más por el mensaje que íbamos a enviar a la gente, porque no ponerlo podría significar que lo estábamos castigando por los dos penaltis errados en el juego anterior y no tiene nada que ver. Simplemente protegerlo y que todos los atletas necesitan el descanso adecuado y más un jugador como Adrián, que es un ícono y está en el final de su carrera”.



Juan Portilla recalcó los errores individuales



En la rueda de prensa también estuvo el jugador Juan Camilo Portilla, quien dio su balance de la derrota: “Siento que nos hizo falta esa concentración en jugadas puntuales, en tomas de decisiones individuales, ya nos pasó en otros partidos. Esos pequeños detalles de decisiones personales, de tener un buen control o hacer un buen pase en zonas de riesgo, estamos fallando allí. Esa concentración y esa falta de atención es por la que se nos están yendo los resultados”.



