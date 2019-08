Osorio sobre la Selección: 'Me dijeron cosas y no me cumplieron’

Juan Carlos Osorio siempre da de qué hablar en sus declaraciones y en esta ocasión no fue diferente. El entrenador de Atlético Nacional habló de su polémica salida de Paraguay y el deseo de dirigir a la Selección Colombia, entre otros temas, durante su presencia en el programa ‘Saque Largo’, de Win Sports.

Sus declaraciones

¿Le prometieron dirigir la Selección Colombia? “Luego del Mundial con México yo me equivoqué y personas que toman decisiones en nuestro país me dijeron cosas y no me cumplieron. Yo me apresuré y debí haber dicho ‘esta es mi posición y aquí me quedo’, pero me dejé llevar por comentarios, por opiniones, por sugerencias alentadoras que me ilusionaban a pensar que eso se iba a dar, pero yo al final soy el de ese error porque creí en esas personas, porque pensé que eso se iba a dar y fui yo el que tomó esa decisión de creer”.



Su regreso a Atlético Nacional. “Volver a Colombia porque esperé hasta hace 2 meses que mi hijo mayor tomara la decisión del lugar en el que iba a estudiar. Pasó a una prestigiosa universidad en Medellín y empezó a estudiar medicina, por eso tomé la decisión de estar al lado del él y apoyarlo, entonces fue una decisión familiar. Y al final más que cualquier razón yo quiero ser feliz, así que soy feliz con mi hijo mayor y con mi mujer”.



Su sueño de dirigir en Europa. “Quiero dirigir en Europa y mi contrato tiene una cláusula que dice que en caso de una propuesta la misma se puede aceptar. Porque yo tengo dos objetivos: algún día llegar a dirigir en Europa y también llegar a dirigir a nuestra Selección”.





