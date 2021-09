Juan Carlos Osorio reconoce superioridad de Jaguares

La derrota 2-3 del América, en Cali, a manos de jaguares no dejó bien parado al conjunto vallecaucano y a su técnico, Juan Carlos Osorio.

No fue una buena tarde. América falló mucho en su parte defensiva, es un colador, más cuando sus rivales lo atacan en el juego aéreo.



Jaguares fue inteligente, poco a poco se apodero del partido y cuando tuvo la oportunidad apretó el acelerador y se fue ganador del estadio caleño.



“Primero que todo, un reconocimiento para Jaguares, plantearon un partido a, su idea, dentro de las probabilidades que les da sus jugadores, sobre todo el 1-3 de arriba, en transiciones defensa-ataque, Pablo, Maicol, Andrés y Wílder. Me parece que al final, aunque no resolvieron y aunque no nos crearon situaciones de gol de esa manera, pero lograron un buen resultado para ellos en tres pelotas detenidas”, dijo Osorio.



Y agregó: “Somos los culpables y yo en propiedad en no elegir a los mejores para el fútbol aéreo, al final nos ganan con tres pelotas detenidas y felicitaciones a ellos por el resultado que lograron, nosotros a tratar de continuar mejorando en nuestra idea de juego, creo que al interior del grupo está muy claro en lo que fuimos deficientes y solo resta ofrecerle mil disculpas a toda la afición americana por un resultado que teníamos en nuestras manos y al final lo perdimos, asumo la responsabilidad, creo que las alternativas tácticas no dieron resultado y sobre todo el juego intersectorial deja mucho qué desear de parte nuestra, a balón parado tenemos que mejorar mucho ante un rival que no se caracteriza por esas situaciones de golcon opciones de esa manera es muy triste para nosotros".



Acerca de incluir a Rodrigo Ureña ante la lesión de Déinner Quiñones, siendo jugadores de corte diferente, explicó que "está claro que el que le compite a Déinner por esa posición es Daniel Hernández, él no está, infortunadamente para nosotros, y Deinner desgraciadamente tuvo un problema de salud, y decidimos por excluirlo porque no estaba al 100 por ciento. ¿Por qué Rodrigo? Porque es el jugador en la lista de 18 más cercano en esa posición".



En cuanto a las falencias defensivas en el juego aéreo expresó que "een el fútbol aéreo fueron infinitamente superiores ellos y es muy sencillo, allí hay que tener la determinación y el valor moral para competir en el uno contra uno y no lo tuvimos".



