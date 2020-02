¡Sigue el rifirrafe! Osorio contrarresta contra jugadores del Cali

El partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, en la quinta jornada de la Liga, estuvo marcado por el buen juego y los errores del árbitro Wander Mosquera (quien pitó un penalti inexistente para el Cali y luego validó un gol de Nacional en fuera de juego). El encuentro terminó 2-2.

Mientras el técnico de Nacional, Juan Carlos Osorio, protestó por la constantes interrupciones del partido, los jugadores del Deportivo Cali ripostaron y se quejaron del comportamiento de Osorio hacia ellos.



Y cuando todo parecía que había terminado, Osorio volvió a abrir el debate, asegurando que en ningún momento les faltó al respeto.



"Yo creo que en el juego suceden muchas acciones y de pronto hay gestos o se habla de más. Pero no tuve términos peyorativos, irrespetos o palabras de alto calibre con los jugadores rivales. El línea estaba cerca y de haber sido así, pues me hubieran reportado", dijo el DT en enentrevista con Jaime Dinas.



Además agregó: "Yo les exijo a los míos que se compita con lealtad, es lo mismo que le pido a los demás. Pero de irrespetarlos o herirlos, no".



Todas estas declaraciones nacieron, porque el jugador del Cali Marco Caicedo calificó de irrespeto por parte de Osorio en algunos pasajes del encuentro.



"El ‘profe’ les dio maltrato y tuvo unas palabras que los hizo sentir bajos, los hizo sentir mal, algunos de ellos me dijeron que en toda su historia como futbolistas nunca habían experimentado una situación de esas”, dijo.



DEPORTES