Osorio entró en un cono de sombra en su carrera

De ser un posible candidato a dirigir la Selección Colombia tras la salida de José Pékerman, hace tres años, Juan Carlos Osorio pasó a un cono de sombra en su carrera que hoy lo tiene en entredicho, no solamente por sus resultados deportivos, sino por su comportamiento.



Los hinchas del América parecen haber perdido la paciencia con él. El equipo fue eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final por Athlético Paranaense, hoy finalista, pero Osorio estaba recién llegado y además fue víctima de un error administrativo del club, que no pudo inscribir los refuerzos por una deuda con Matías Pisano.



Puede ser de su interés:(Otra gran victoria de Osorio en Tenerife)

ero luego, América no ha rendido ni tampoco gusta su juego. Deportivo Cali lo sacó de la Copa Colombia, en la Liga está por fuera de los ocho y ahora perdió la Superliga contra Santa Fe, que le ganó tanto en Cali como en Bogotá. Por ahora, el de América es su peor porcentaje de rendimiento en el fútbol colombiano (véase gráfico).

'100% comprometido con el proyecto'

Tengo buenos jefes a los que les prometí trabajo. Me hago responsable de los resultados FACEBOOK

TWITTER

Osorio se refirió hace 15 días al momento del equipo y a la reacción de los hinchas: “Estoy comprometido 100 por ciento con el proyecto América. Tengo buenos jefes a los que les prometí trabajo. Me hago responsable de los resultados. La gente que se hace detrás mío en los partidos se va a desahogar en el fútbol de la situación sociopolítica del país. No le he robado un peso a nadie”, declaró.



Pero el Juan Carlos Osorio que volvió de México no es el mismo que estuvo en Once Caldas y en su primera época en Nacional.

Perdió el rumbo después de ir a México

Tenía respaldo para dirigir a Colombia y, según Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación, habló más de la cuenta y se quedó sin nada. “Como en toda democracia, cada persona tiene derecho a expresar su opinión. Esa es la de él, muy respetable, pero estoy seguro de que como él, yo y otra persona más sabe exactamente lo que pasó”, respondió Osorio.



Después de eso fue a Paraguay y solo dirigió un partido. Renunció a comienzos de 2019 aduciendo motivos personales. Luego pasó a Nacional, donde ya mostró mal comportamiento: fue suspendido por un incidente con Jhon Hinestroza.



Lo invitamos a leer: (Cifra astronómica pagaría el nuevo equipo millonario por Luis Díaz)



Y ahora, la Comisión Disciplinaria le abrió investigación por gestos obscenos a los hinchas de Santa Fe. Osorio no es el de antes, ni en la raya ni en sus gestos. Y eso se nota en sus resultados.



DEPORTES