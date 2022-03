La era de Juan Carlos Osorio como técnico del América vive su momento más tenso, aunque por ahora no hay una solución. Los malos resultados de la temporada, las diferencias del DT con la directiva, y la caída contra Tolima, en la fecha 13 de la Liga, llevaron a los dirigentes a buscar la forma de terminar el vínculo con el DT. Pero el tema, por ahora, es una incertidumbre.

La última reunión entre Tulio Gómez, máximo accionista del América, y el técnico Juan Carlos Osorio, de este miércoles, no prosperó para poder negociar la salida del entrenador en términos favorables.

La primera petición no fue precisamente de dinero, pues le pidieron que renunciara, pero Osorio dijo que no estaba dispuesto a dar un paso al costado. Entonces vino la primera oferta económica, la cual fue rechazada, y una segunda, que también fue negativa.



Osorio se mantiene en su idea de que si lo quieren sacar, deben pagarle los 15 meses que le queda de contrato, lo que América no puede hacer en estos momentos.



Se ha conocido de manera extraoficial que Osorio gana 200 millones de pesos al mes, por lo que el total para su indemnización sería de 3 mil millones.



Tulio, que inicialmente le ofreció pagarle los tres meses que faltan hasta junio, le habría duplicado la oferta, es decir, pagarle seis meses, unos 1200 millones, pero esta fue rechazada por el DT.

Osorio no se quiere ir

Una fuente consultada por EL TIEMPO dijo: “Él no quiere renunciar. No reconoce que le esté yendo mal”. Así las cosas, el dinero ofrecido a Osorio no lo movió a irse. Eso sí, el DT le reiteró a Tulio Gómez que quiere quedarse hasta el final de la Liga I, pues está convencido de poder revertir la situación.

Osorio insiste en que puede sacar adelante al equipo de este mal momento. América está hoy en el puesto 15, con 15 puntos. Apenas ha ganado cuatro partidos en todo el campeonato.



Pero Osorio, pese a esa difícil situación, habría reafirmado su promesa: si no sale campeón este semestre, se irá voluntariamente y sin cobrar indemnización.



Mientras tanto, corre la versión de que Osorio no dirigiría el partido del domingo contra Millonarios.

La crisis de Osorio

Juan Carlos Osorio llegó al cuadro escarlata para el segundo semestre del 2021 y no logró los objetivos trazados. Estuvo a punto de marcharse a fin de año. Finalmente se quedó, pero este semestre el equipo no ha respondido. El equipo, por más que el entrenador resalte partido a partido que domina, tiene posición y le faltan los resultados, pues no convence.



El domingo pasado, tras la caída del América en Ibagué, el DT abrió la puerta de su marcha, si los dirigentes lo decidían. “Estoy dispuesto a irme de América, porque lo más importante es que el equipo clasifique y ya será decisión de otras personas”.





