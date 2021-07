Juan Carlos Osorio da su primer parte de victoria con América

El técnico Juan Carlos Osorio tuvo un debut exitoso con América de Cali en la Liga BetPlay II-2021 al vencer este sábado 3-1 al Junior en el Pascual Guerrero,

El entrenador risaraldense valoró, en rueda prensa, los factores que resultaron fundamentales para derrotar a un rival que se puso en ventaja al término de la etapa inicial.



“En el primer tiempo tuvimos innumerables entradas en el tercio ofensivo, producto de ellas generamos tres oportunidades manifiestas de gol, ellos tuvieron un remate a los 3 minutos y terminando el primer tiempo un muy buen gol de Rodríguez. Nosotros tomamos decisiones en el comienzo del segundo periodo, cambiamos un poco la estructura y les dimos oportunidad a nuestros jugadores jóvenes, que tuvieron una gran felicidad. Competimos muy bien, con determinación, con ganas, con energía, siendo intensos, sin mala intención, sin violencia. Ofrecerles disculpas al que salió lesionado de ellos, pero en ningún momento Jhon (Palacios) entró con mala intención, es un profesional a carta cabal. Me parece que más allá de lo que ellos piensen, que tienen todo el derecho y es respetable, creo que fuimos dignos vencedores”.



Osorio resaltó la actuación de Deinner Quiñones, el jugador que desequilibró con sus balones profundos y centros, especialmente en los dos primeros goles: “Deinner dentro de sus características tiene muy buena conducción en velocidad, su freno y su cambio de dirección normalmente lo dan como vencedor en los duelos ofensivos, tiene la gran capacidad de entrar del tercio medio al tercio ofensivo en conducción, se asocia muy bien y hoy por primera vez que juega en esa posición detrás del 9 lo hizo muy bien. Ya de extremo no es un descubrimiento que con perfil cambiado y con el control orientado siempre tomándolo hacia adentro es un jugador muy desequilibrante y estamos muy contentos por él porque ha sido un plus para el equipo y ha venido para ser un jugador influyente”.

En cuanto a la forma en que desequilibró por las bandas, señaló que “tenemos muy buen juego externo con los diferentes jugadores que participaron hoy, algunos consolidados, otros consolidándose y otros con un futuro que nos ilusiona, un futuro promisorio para el juego de América y para el fútbol colombiano. Pero obviamente para tener ese juego externo hay que tener juego interno y viceversa, creo que el equipo lo hizo bien, alternó, ocupó y explotó el carril central, atraer y jugar por los carriles externos, y creo que al final fue muy positivo para nosotros”.



Finalmente, sobre si la expulsión de Gabriel Fuentes resultó importante para conseguir el resultado, respondió que “el equipo hoy compitió y jugó muy bien de principio a fin, no se puede negar que ellos con un jugador menos supimos encontrar siempre un hombre libre y generarles la oportunidades necesarias para ganar el juego, y sobre el final respetando mucho al rival tratar de jugar fútbol control, tercio medio, tercio defensivo, a uno, dos o tres toques máximo, y me parece que al final ganamos justicieramente”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces