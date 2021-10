Osorio: 'Tuvimos opciones más claras que ellos'

América de Cali igualó 0-0 con Millonarios en Bogotá, en la fecha 13 de la Liga BetPlay, se metió parcialmente de octavo con 18 puntos, pero quedan partidos pendientes de aquí al martes para saber si logra mantenerse entre los ocho.

El arquero Diego Novoa se convirtió en uno de los jugadores importantes del elenco escarlata, al detenerle un penalti a Fernando Uribe.



Al final del compromiso, el técnico Juan Carlos Osorio analizó el resultado: “Diego se ha beneficiado de la tal famosa rotación, es un jugador que ha competido en muchos partidos este año y obviamente que muestra la confianza que tiene, el hecho de participar en los juegos importantes y en contribuirle al grupo. Sobre el equipo, creo que iniciamos muy bien, creo que con el 3 más 2 y los con los laterales volantes llegadores ayudando a fijar a esa defensa de cuatro de ellos lo limitamos a muy poco en el primer tiempo. Me parece que Millonarios es uno de los mejores equipos en fútbol de elaboración y sin embargo hoy les competimos por esa posesión de igual a igual, sobre todo en el tercio medio. Ni ellos tuvieron la capacidad de completar de encadenar secuencias largas de pase, de pronto nosotros tampoco, pero al final y sobre el juego elaborado creo que tuvimos opciones más claras que ellos. El equipo compitió muy bien”.

Osorio, sobre las modificaciones

Acción del juego entre Millonarios y América en El Campín. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

El entrenador agregó que “sobre el segundo tiempo y considerando las tarjetas amarillas, me parece que las modificaciones que le hicimos al equipo nos dieron buenos resultados. Rodrigo Ureña por Paz, que tenía tarjeta amarilla, y Mauricio Gómez por Pablo Ortiz, también con amarilla. Decidimos continuar con Jorge Segura, y cambiar a una estructura 4-3-3, en la mitad con 1-2, con Larry llegador, con Mauricio un poco más arriba. Me parece que competimos muy bien hoy en un buen partido de fútbol, muy competitivo porque enfrentamos a un gran rival, que tiene sus virtudes y al que destaco por el gran trabajo que ha hecho el ‘profe’ Gamero. Les competimos de igual a igual y nos llevamos un punto muy valioso para nosotros”.



De igual forma, expuso sobre lo que faltó al equipo para conseguir la victoria: “Esto es fútbol de alto nivel, Jeison (Lucumí) la tuvo para meterla, no fue; Kevin tuvo para meterla, tampoco fue, pero ni más faltaba que yo fuera a crucificar a ninguno de los dos, creo que los dos tuvieron muy buena participación, fueron influyentes en el juego. Ese es el fútbol, no se nos están dando las cosas, la pelota pega en el palo y sale, y a futuro trabajando en todo lo que pensamos que tenemos que mejorar”.

Osorio sobre la falta de gol

Sobre si quedó conforme con el empate y el funcionamiento colectivo del grupo señaló: “De todo un poco, hay que considerar el hecho de que en las tarjetas amarillas ningún jugador creo que entre a una pelota dividida para llevarse una tarjeta amarilla, pero obviamente que eso lo condiciona en el juego y nosotros tomamos las decisiones que tomamos, esa es nuestra manera de ver el juego y tomar decisiones para evitarnos una tarjeta roja. El equipo compitió muy bien, en el primer tiempo como en el partido contra Santa Fe limitamos al rival a un remate en 32 minutos, creo que estamos mejorando y en el camino que nosotros como club queremos tomar”.



De lo que debe trabajar con mayor intensidad en los entrenamientos, explicó que “en todo, hay que mejorar en la eficiencia, en nuestras entradas al último tercio, por ahí Deinner se cayó un par de veces, esperamos que para esta semana tengamos a Daniel (Hernández) y creo que vamos a esperar en ese aspecto, porque creo que es un deporte de interacción y espacios compartidos, estamos entendiendo muy bien lo que significa complementarnos mejor, colaborarnos mejor y en ese espacio de mutua ayuda el equipo está mejorando. Nos queda el espacio de intervención, en la parte del micro de mejorar en la parte individual, pero creo que los jugadores nuestros a través del entrenamiento van a mejorar en ese aspecto y por ende van a mejorar el macro, el juego colectivo del equipo”.



Y se despidió con una respuesta irónica: ¿Por qué le cuesta tanto al América definir sus opciones de gol? “preguntaría lo mismo por qué le cuesta hacer goles al Liverpool, al Manchester City o a cualquier equipo cuando juega contra un rival de alto nivel”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés

