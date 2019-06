La verdad sobre el posible regreso de Juan C. Salazar a Millonarios

Varias versiones de prensa circularon indicando que Juan Camilo Salazar podría regresar a Millonarios, pero la realidad es otra. Fuentes del equipo le contaron a EL TIEMPO que existe un incumplimiento por parte de San Lorenzo –club actual de Salazar- por el pago del 50 por ciento de la transferencia del jugador, que se debía pagar en enero. Esto complica un posible retorno.

En este momento, el nuevo entrenador del equipo argentino, Juan Antonio Pizzi, no lo tendría en cuenta, pero en tanto no se solucione la demanda que presentó Millonarios ante la Fifa no se podría dar un posible regreso del futbolista colombiano.

De esta manera, Millonarios por ahora solo ha confirmado dos incorporaciones: Hansel Zapata y José Luis Moreno. Ambos jugadores de bajo perfil llegan de La Equidad y Once Caldas, respectivamente.



En el caso del reemplazante de Wuilker Faríñez, si se da la salida del arquero venezolano, lo más seguro es que Jefferson Martínez llegue al equipo embajador. Las negociaciones estarían adelantadas y restaría los exámenes médicos y la firma del contrato del jugador.



