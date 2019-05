‘Pido disculpas a los hinchas por la crisis de resultados’: Carreño

Juan Andrés Carreño fue nombrado presidente de Santa Fe en junio del año pasado. Arrancó su gestión con el impulso de un equipo que ganó 9 títulos en 8 años. Hoy soporta una durísima tormenta de críticas por la pobre campaña del equipo, eliminado de la Liga y en el fondo de la tabla. Los hinchas, sin dudarlo, lo señalan como directo y primer causante del actual penúltimo puesto.

En este miércoles de clásico bogotano contra el archienemigo Millonarios –para completar, líder único de la Liga–, Carreño asegura que tiene más fuerzas para revertir la crisis y que a un presidente no se lo puede sacar por un mal semestre.



¿Por qué Santa Fe llegó a esta crisis deportiva?

Ha sido una temporada rara, atípica. Hace tan solo unos meses, en noviembre del año pasado, jugamos la posibilidad de entrar a una nueva final de Copa Suramericana, y no se nos dio. Yo creo que a partir de ese momento, cuando no lo logramos, es que arranca toda esta difícil etapa del equipo, estos largos meses en los que hemos tenido una de nuestras peores crisis de resultados.



¿Cuáles son las causas?

Es una reunión de cosas. Esto es fútbol, que, ante todo, es un juego colectivo. Hay que hacer un análisis integral. En menos de 6 meses perdimos 4 arqueros, eso ya es rarísimo. Hemos tenido lesiones significativas, como la de Omar Pérez, que nos restó en lo deportivo y en lo anímico. Y hay otras razones que estudiamos con Patricio Camps (el nuevo DT), como que hubo un bajón enorme en el rendimiento individual y colectivo del equipo. Por otro lado, hicimos apuestas deportivas este semestre que sin duda no nos salieron. Lo de Omar, lo de Johan Arango, que no ha sido el jugador constante y que tuvo esa situación extradeportiva que efectó su rendimiento; le apostamos a un jugador que tiene que despegar que es el ‘Coco’ Perea, que no nos ha solucionado el problema de gol, Carmelo Valencia ha tenido una temporada difícil. En un porcentaje muy alto, esta crisis se debe a la falta de gol. Además, ha sido un semestre muy difícil con el tema arbitral, no solo para Santa Fe. Muchos hemos sufrido. Perdimos al menos 12 puntos por malas decisiones de los jueces…

La tristeza de Santa Fe. Foto: Néstor Ignacio Gómez Valderrama /CEET



Esa falta de gol se nota por la ida de Morelo, y ese es uno de los temas que más le critica la afición...

El equipo ha resentido su ausencia, pero fue una situación de fuerza mayor. No hubiéramos querido que se fuera, pero tienen que entender que él era dueño en parte de sus derechos deportivos. Tenía un poder altísimo en la toma de la decisión. Cuando le hicieron la oferta no tuvimos tiempo para reemplazarlo y eso sin duda ha tenido un efecto. Pero, en resumen, la crisis no es exclusiva de Santa Fe, le pasa a cualquier equipo en cualquier liga. No nos queda sino trabajar duro para poder cambiar esta situación y darles a los hinchas las alegrías que esperan.



A propósito, los hinchas piden su renuncia, le gritan que se vaya. ¿Cómo recibe eso?

Ante todo tengo el mismo dolor de hincha, lo sufro día a día. Ustedes no se imaginan: no duermo, porque desde que soy niño, mi vida es Santa Fe; lo amo con todo mi corazón y por eso entiendo perfectamente el dolor del hincha. Me parece que uno tiene que ser humilde y por eso tengo que decirle a toda nuestra afición, en mi nombre, el de la junta, del cuerpo técnico y de los jugadores, que amamos nuestra institución y les pido disculpas por la crisis de resultados de este semestre. Y los convoco para que entre todos podamos revertir este momento difícil.



¿Es decir que usted está sólido en la presidencia?

La gente tiene que entender que el fútbol es un negocio privado. Santa Fe es una empresa, tiene asamblea, junta directiva, y a un presidente no se lo puede medir por un mal semestre deportivo. Nosotros nos encargamos de la gestión administrativa y operacional, pero el cuerpo técnico y los jugadores deben asumir la responsabilidad de los resultados. ¿Usted se imagina si cada que hay una mala temporada se cambia el presidente? Eso no es lo lógico.



¿Entonces qué le dice a la gente de Santa Fe?

Yo lo que pido, con todo el amor y el sentido común, es que se haga el análisis completo. Amamos a Santa Fe y vamos a tomar las mejores decisiones. Un semestre malo lo tiene cualquiera, nos tocó a nosotros, pero tengo más fuerza que nunca para trabajar por esta institución. Yo no llegué ayer, llevo 25 años como directivo, tengo la formación académica, la experiencia y la capacidad para sacar al equipo y para seguir haciendo un trabajo operacional exitoso y revertir esta situación. Es que la gestión principal de un presidente es administrar la empresa, y este ha sido un equipo que ha tenido todas las garantías desde el día que entré. Hemos tenido los recursos para la nómina, avanzamos en la etapa final de la construcción de nuestra sede deportiva y en nuestro proyecto de tener un estadio propio... Soy consciente de que la crisis de resultados tapa todo y no deja ver el trabajo de la administración. La sede va a cambiar la historia del equipo, va a ser una realidad antes de terminar este año y va a permitir bajar nuestros costos porque va a contar con hotel para la concentración. Adicionalmente hemos crecido mucho en el fortalecimiento de nuestras áreas deportivas, en divisiones menores, en infraestructura, en tiendas, completamos 6 en la ciudad, abrimos un lugar exclusivo para los hinchas que es el café del Rhin. Este martes lanzamos una alianza con Rappid que les va a dar beneficios a los hinchas. Hemos aumentado ingresos por publicidad en el estadio. Lo que le queda a las instituciones es la infraestructura. Soy consciente de que desafortunadamente la crisis de resultados tapa todo y no deja ver el trabajo que hace una administración.

Así va la sede de Santa Fe. Foto: Prensa Santa Fe



Dijo Valdano: los números que les importan a los hinchas son los de la tabla de posiciones y no los de la contabilidad. ¿Qué errores asume frente al fracaso de resultados?

En el fútbol es muy difícil establecer antes de un torneo si va a funcionar o no un jugador. Creo que hicimos todo lo posible por reforzar el equipo adecuadamente, cuando arrancamos la pretemporada fue espectacular y se veía que podía ser un gran semestre, pero todas esas apuestas no funcionaron. Pero el papel de presidente y de la junta tiene que ser que cuando un semestre no funciona, revisar para el siguiente, con la conformación de la nómina, el cuerpo técnico, tomar nuevas decisiones y traer mejores jugadores de acuerdo al presupuesto. Por eso nos anticipamos y conformamos un cuerpo técnico nuevo, que ya viene trabajando hace un mes con mucha seriedad, en cabeza de Camps, y será bajo su liderazgo que se hará la evaluación final de la nómina. Él definirá el futuro de nuestros jugadores y cuáles van a pretemporada, en cuáles posiciones y cuáles refuerzos necesitamos; en eso estamos. Tenemos la idea de traer refuerzos en posiciones claves para fortalecer la institución y poder volver a pelear en los lugares de vanguardia.



Seguramente cuando llegó a la presidencia no imaginó todo este panorama...

Arranqué con ilusiones, con ganas, y fue un segundo semestre del 2018 que considero aceptable. Yo diría que fue de aprendizaje, y en el que nos faltó un poco de suerte. Pero este ha sido un semestre en el que todo lo que puede salir mal, salió peor: lesiones, rendimiento, situaciones puntuales en partidos, arbitrajes, y nos faltó la confianza y categoría de los últimos años. Por eso, hay que hacer el alto y tomar decisiones de fondo para revertir esta crisis de resultados y poner a Santa Fe el próximo semestre a pelar por el título.



¿Dará un golpe de opinión con Hugo Rodallega?

Con Camps trabajamos duro. Él quiere renovación, continuidad y mucho trabajo de los más jóvenes, y también tres o cuatro refuerzos importantes y un goleador de jerarquía, y eso estamos buscando. Hay un par de posibilidades importantes. Una es Rodallega.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

​@PabloRomeroET