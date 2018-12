Vencido el plazo no hubo acuerdo con José Sand: Suena Dayro Moreno

Terminó la novela de José Sand para su continuidad en el Deportivo Cali. Este martes en la noche quedó confirmado que el delantero argentino finalmente no aceptó la contrapropuesta económica de los directivos verdiblancos y se va de la institución.

El tema se había dilatado desde hace dos semanas, desde el momento en que el representante del atacante gaucho, Juan Cruz Oller, señaló que no hubo acuerdo económico por lo que consideraron una drástica disminución salarial y era inminente la partida del atacante gaucho. Sin embargo, Sand, que en 39 partidos este año anotó 14 goles, estaba a gusto en Cali y había dejado una pequeña luz en la posibilidad de seguir en la plantilla verdiblanca.



De otro lado, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, confía en que en el próximo mes de enero el goleador del equipo granate en la Copa Libertadores 2017, con 9 tantos, pueda estar de regreso tras solucionar diferencias entre ambos, que aceleraron su venida a territorio colombiano.



Casi al mismo tiempo de definirse la situación de Sand, se conoció que el empresario Álvaro Muñoz ofreció al goleador Dayro Moreno, quien después de salir de Nacional espera una buena opción para mantenerse en el fútbol colombiano. Lo cierto es que deberá acomodarse al presupuesto que maneja el elenco vallecaucano.



Entre tanto, este martes el delantero César Amaya, que estaba en el Once Caldas, visitó la sede administrativa Alex Gorayeb para tratar de acordar su regreso a las toldas verdiblancas. Es un jugador que podría aportar velocidad y goles.



Descartado Sand, el Cali pensaría en vincular un defensa central y otro atacante de la misma nacionalidad. En este momento el nuevo técnico, Lucas Pusineri, no tiene certeza de quiénes serán sus delanteros, ya que Miguel Ángel Murillo sale del club y es probable que vaya a militar al fútbol de Egipto.



Igualmente, existe interés por el volante Alexander Mejía, que supliría el puesto dejado por el capitán Andrés Pérez. El primer paso es lograr que el Club León, de México, le permita desligarse. Mientras tanto, el volante Daniel Giraldo, a quien ya le notificaron que no se queda en el equipo, podría pasar al Once Caldas.



El plantel profesional del Deportivo Cali regresó a entrenamientos en la sede campestre de Pance, bajo las órdenes de Ítalo Cervino, y espera al profesor Pusineri el 10 de diciembre para ponerse al frente de los trabajos y decidir con quiénes hará su proyecto deportivo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces