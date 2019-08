Ortiz, el silencioso delantero que hace gritar a la afición de Millos

“Tico”, “tico”, le gritan, le dicen, lo llaman, lo ovacionan desde las tribunas del estadio El Campín a José Ortiz, un delantero que llegó calladito, a última hora, desconocido, sin grandes antecedentes, pero que ha colmado todas las expectativas de la afición de Millonarios, a punta de goles.

Ortiz llegó al club embajador pisando duro. En cuatro partidos lleva 7 goles, cinco en la Liga; ya está de máximo anotador del campeonato, y los más importante es que sus goles han representado puntos vitales para Millonarios, los tres en el triunfo contra Equidad (3-2) y ahora los dos contra el Cali.



Sus goles son parecidos: pura movilidad, pura velocidad, pura precisión. Ortiz anticipa, sabe leer los espacios y llega en el momento oportuno para definir. Jorge Luis Pinto dijo el sábado que los goles de Ortiz no son producto de la claridad, sino de la sorpresa, que ese es su fuerte. “Tenemos que aprovecharlo, y que él participe; tiene virtudes, intuición, sabe acompañar el ángulo de juego, es contundente”, dijo Pinto. “Hay que saberlo alimentar porque él es oportuno. Se ha compenetrado en el grupo. Esperamos que siga progresando”, afirmó el entrenador.



Ortiz, que dice que su virtud es moverse entre los defensas y la velocidad, juega como si conociera de memoria los movimientos de su equipo, o es el equipo el que parece que lo conociera bien. Ortiz reconoció que en el primer tiempo contra Cali les costó a él y a sus compañeros; que lo tenían muy marcado, anulado, pero necesitó recibir dos pases en el segundo tiempo para anotar.



“El primer tiempo nos costó un poco, en el segundo hicimos nuestro juego, lo que preparó el profe en la semana. No nos estábamos entendiendo en lo que nos pidió el profe, eso nos faltaba. En el segundo tiempo nos entendimos y sacamos el resultado”, dijo Ortiz, delantero de 27 años, de pocas palabras y muchos goles.



Ortiz aseguró que no se imaginaba un estreno en Millonario de esta manera, pero dice sentirse tranquilo y con confianza para seguir respondiendo con goles. Sabe que los ojos de los hinchas y de los rivales ya están puestos en él. “No me lo imaginaba. Trabajo para el equipo. Estoy con los pies sobre la tierra. Se me están dando los goles y tengo que aprovechar”, agregó.



