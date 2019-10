Estos son los elegidos del fútbol colombiano

La discusión es eterna: los más viejos hablan de que todo tiempo pasado fue mejor y rememoran a sus ídolos de infancia. Los más jóvenes, en cambio, se encargan de resaltar a los de ahora y demeritan a los de antes.



Por esta razón, José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO, tuvo la idea de destacar a los mejores jugadores que han pasado por el torneo local, a propósito de los 70 años del fútbol profesional colombiano, que se cumplieron en agosto del 2018. El libro se llamó ¡Jueguen, muchachos! y fue lanzado por Intermedio Editores.



Ahora, un año después, Ascencio presenta un nuevo trabajo, Los mejores técnicos del fútbol colombiano; esta vez, centrado en los entrenadores.



“El primer libro se dedicó específicamente a la Liga; por eso, no aparecen nombres que triunfaron en la Selección, pero que no tuvieron un paso destacado por el fútbol local, como James Rodríguez, Radamel Falcao García, Carlos Sánchez, Fredy Guarín o Luis Fernando Muriel. Esta vez, la idea es reconocer el trabajo de los entrenadores que han ayudado a construir nuestra idea de juego y nuestra forma de vivir y sentir el fútbol”, dijo Ascencio, vinculado a EL TIEMPO desde 1995 y coautor, además, de los libros Así volvimos al Mundial (Aguilar, 2013) y ¡Mundialazo! (Intermedio Editores, 2014).



La bibliografía acerca de la historia del fútbol local apenas está en construcción. Por eso, Ascencio quiso que estos dos trabajos sirvieran como punto de referencia para todos aquellos que quieran indagar acerca del desarrollo de este deporte en Colombia.



“En el caso de este nuevo libro, la intención es reconocer no solamente a los técnicos destacados por ganar títulos o clasificaciones al Mundial, sino también a otros nombres que, desde el trabajo de divisiones menores, de selecciones departamentales o incluso con clubes ‘chicos’, hayan hecho su aporte al desarrollo del fútbol colombiano”, explicó el autor.



Toda selección, dice Ascencio, es injusta y el número de personajes era limitado. “Del primer libro se me quedaron muchos nombres por fuera, como Anthony de Ávila, el jugador con más títulos en Colombia; como Mario Agudelo, como Germán ‘Burrito’ González, como Hugo Horacio Lóndero.



Ahora, en Los mejores técnicos del fútbol colombiano, la lista es incluso más corta: son apenas 30. La decisión de dejar personajes por fuera fue más complicada: descartamos a históricos como César López Fretes, Francisco Hormazábal, o a otros de épocas recientes muy destacados, como Alberto Gamero. Seguramente, podría hacerse una segunda parte”, señaló.



Para elaborar la lista, Ascencio consultó con Hernán Peláez Restrepo y Guillermo Ruiz Bonilla, dos autoridades en materia de la historia del fútbol colombiano, y con colegas gomosos por el tema como Lisandro Rengifo y J. J. Miranda. Y, además, invitó a uno de los técnicos mundialistas del país, Luis Fernando Suárez, a escribir el prólogo.



Los dos trabajos se pueden conseguir en las principales librerías del país y, a través de internet, en www.eltiempo.com/intermedio.

Los 50 mejores futbolistas de la liga local, en '¡Jueguen, muchachos!'

Adolfo Pedernera

Efraín ‘Caimán’ Sánchez

Valeriano López

Alfredo di Stéfano

Carlos Arango Medina

Francisco ‘Cobo’ Zuluaga

Humberto ‘Turrón’ Álvarez

Américo Montanini

Marco Coll

Delio ‘Maravilla’ Gamboa

Marino Klinger

Óscar López

Dragoslav Sekularac

Jorge Ramírez Gallego

Miguel Loayza

Juan Ramón Verón

Miguel Escobar

Alfredo Arango

Carlos Alberto Pandolfi

Alfonso Cañón

Jairo Arboleda

Gabriel Berdugo

Miguel Ángel Converti

Pedro Antonio Zape

Alejandro Brand

Alberto de Jesús Benítez

Diego Édison Umaña

Willington Ortiz

César Cueto

Ernesto Díaz

Hugo Ernesto Gottardi

Julio César Falcioni

Arnoldo Iguarán

Alexis García

Carlos Valderrama

Leonel Álvarez

Albeiro Usuriaga

Freddy Rincón

René Higuita

Andrés Escobar

Adolfo Valencia

Faustino Asprilla

Miguel Calero

Víctor Hugo Aristizábal

Juan Carlos Henao

Iván René Valenciano

Sergio Galván

Mario Alberto Yepes

Omar Sebastián Pérez

Franco Armani

Los mejores técnicos del fútbol colombiano

Fernando Paternoster

Alfredo Cuezzo

Édgar Mallarino

Adolfo Pedernera

Jorge Orth

Antonio Julio de la Hoz

Gabriel Ochoa Uribe

Efraín ‘Caimán’ Sánchez

Jaime Arroyave

Vladimir Popovic

Osvaldo Juan Zubeldía

Carlos Salvador Bilardo

José Ricardo de León

Luis Cubilla

Julio Avelino Comesaña

Jorge Luis Pinto

Luis Alfonso Marroquín

Luis Augusto García

Francisco Maturana

Fernando ‘Pecoso’ Castro

Hernán Darío Gómez

Germán ‘Basílico’ González

Reinaldo Rueda

Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Montoya

Jaime de la Pava

Eduardo Lara

Juan Carlos Osorio

José Néstor Pékerman

Gustavo Costas



