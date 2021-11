José Fernando Santa venció el cáncer para volver más fuerte al fútbol

Cuando José Fernando Santa escuchó la palabra cáncer, pensó lo peor, se desmoronó por dentro, se llenó de angustia, de miedo. Un miedo que nunca había sentido. Creyó que perdía las fuerzas, que no iba a poder. Un día, resignado, habló con su Dios, a solas, y le dijo: “Si son 50 años, los agradezco, fueron 50 años felices y de bendiciones”. Pero de repente, Santa se llenó de motivos para seguir, se aferró a su familia, a ese mismo Dios, y dio batalla, y un día, ganó. Dos años después, Santa está fuerte, está sano, y está de vuelta al fútbol como DT del Atlético Huila.



El cáncer no avisa. José Fernando ahora lo sabe bien. Un día en septiembre del 2019 estaba en la cancha, como DT del Real Cartagena, enseñando todo lo que aprendió como lateral del Atlético Nacional y la Selección Colombia, contando sus vivencias –como cuando estuvo en el Mundial de Francia 98 o cuando ganó la Copa Libertadores del 89–, y estaba motivado, ejerciendo ese oficio de ser técnico, el que arrancó en 2008 en Nacional, y luego en Cartagena, Pereira, Huila y Pasto. Y al siguiente día, sin aviso, sin el más mínimo síntoma, Santa empezó a sentir que algo andaba mal.



–¿Qué tengo, doctor?

–Un ganglio inflamado, José.

–¿Que hago, doctor?

–Antiobióticos, José.



Parecía algo pasajero. Algo de antibióticos. Pero no era solo un ganglio inflamado. Santa no mejoraba. Se angustió. Los exámenes con un especialista diagnosticaron lo peor: cáncer, esa terrible palabra de seis letras le golpeó en el alma. Un cáncer en la orofaringe (parte de la garganta detrás de la cavidad oral). Fue ahí cuando Santa se llenó de miedo. No estaba preparado. ¿Y quién lo está?



“La sola palabra la asociamos con la muerte, y es complicado cómo le pasa esto a tanta gente, se vuelve cotidiano, y me tocó a mí, y había que afrontarlo. Pero en ese momento me sentí angustiado, preocupado por lo que pudiera pasar”, cuenta hoy y se escucha vital, de buen ánimo, como el Santa de antes, como el Santa de siempre.



José Fernando Santa, DT del Huila. Foto: Archivo particular

Entonces le tocó todo el proceso que conlleva pelear contra un cáncer. La cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, debilitarse, perder las fuerzas, perder el ánimo, creer que no iba a poder, decirle a Dios que gracias por todo.



Pero Santa no estaba solo. Lo acompañaba su Dios y toda su familia, su esposa Lina María, y sus hijos, Isaac (22 años) y Samuel (18 años), y los amigos, y sus padres, y el fútbol que no abandona. Todos ellos fueron como sus ángeles. Y si hoy a Santa se le pregunta cómo pudo ganar la batalla, piensa en ellos. En los médicos, y en ellos.



“La familia es lo más importante: pienso que una persona que sufra una enfermedad tan complicada, si no tiene a la familia, va a ser casi imposible salir adelante; llegan momentos durante ese proceso en que pierdes las fuerzas y las ganas de luchar. Por fortuna Dios me dio una familia extraordinaria, a ellos les debo la fortaleza”, afirma.

Santa ganó

Santa, en un partido con la Selección Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Santa es un apellido especial, cinco letras que trasmiten algo de espiritualidad, de vida. Es como si José Fernando estuviera bendecido de nacimiento por su propio apellido. Un hombre así no se rinde, no pierde la fe. Su batalla fue ardua. Pero un día, así como llegó, el cáncer se fue, o lo venció, Santa lo venció. Fue a mediados del 2020 cuando a sus oídos llegó una palabra dulce, reconfortante: ¡sano! Cuatro letras y tanta felicidad. Y Santa no lo podía creer. Estaba listo para seguir adelante con su vida, y con el fútbol. Para ser el de antes, o quizá mejor que antes.

Uno queda con temores y con miedo de estar tan al limite, pero estoy aferrado a la vida, tomando fuerzas para seguir. FACEBOOK

TWITTER



“No deja de ser difícil. Uno queda con temores y con miedo de estar tan al limite, pero estoy aferrado a la vida, tomando fuerzas para seguir. Para mí esto es una enseñanza de vida, una pausa en el camino, y hay que sacar lo positivo y crecer y aprender y valorar lo importante”, dice.



Su recuperación coincidió con la pandemia, entonces Santa permaneció encerrado, viendo fútbol, hablando de fútbol, respirando fútbol. Preparándose para su regreso, porque estaba seguro de que su nueva oportunidad llegaría muy pronto. Y llegó.

Santa, de nuevo al ruedo

José Fernando Santa con su familia. Foto: Archivo particular

Santa está en un aeropuerto. Desde ahí contesta esta llamada. Volvió a ser el hombre de fútbol que se la pasa viajando. La voz le suena con fuerza, pero es también una voz alegre, como el que no quiere perder tiempo en melancolías ni en malos recuerdos. Y Santa lo confirma: “Estoy totalmente recuperado, con deseos de aprovechar esta oportunidad de vida que me da Dios. ¡Me siento bien, sano, fuerte, con las ilusiones intactas, y las ganas de seguir compartiendo con mi familia, y trabajando en el fútbol, que es lo que me apasiona!”, dice.



Santa arrancó el 2021 motivado. Las ofertas de trabajo le empezaron a llegar, dice que negoció hasta con cinco equipos. Volvió a estar en la baraja de entrenadores disponibles, como antes. Arrancando noviembre, algo se concretó, el Huila, el equipo que él ya había dirigido en 2015. Dijo que sí. Y ahora está en un aeropuerto en la tarea de viajar a buscar jugadores para el 2022, con un único objetivo, regresar a la A, categoría que el equipo perdió este semestre.



Hace parte de todo lo que se propuso cumplir. Lo demás, es seguir viviendo, disfrutando de cada mañana y de cada noche y de cada cancha. El día que lo comprendió, Santa volvió a hablar con Dios, a solas, y le dijo: “Gracias por esta nueva oportunidad, no la voy a desaprovechar”.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

