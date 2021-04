José Cuadrado aclara mensaje  sobre su futuro

El portero José Fernando Cuadrado desmintió este lunes que se vaya a retirar del fútbol a sus 35 años ha decidido retirarse.

(Le puede interesar: Análisis: llave por llave, cuartos de final del fútbol colombiano)



Cuadrado explicó su mensaje y ratificó que aún no se retira. "A la opinión pública, medios de comunicación y aficionados en general DESMIENTO la supuesta información que circula en la cual se asegura mi retiro del fútbol, comprendiendo que existe una desinformación y mala interpretación de una publicación que realice hace unas horas desde mi cuenta en Instagram, la cual solo tenía como objetivo mostrar como hace un tiempo, inicie alternar mi faceta como deportista, papá, esposo y empresario de manera simultánea, buscando siempre continuar aprendiendo y creciendo como persona, sin dejar atrás mi carrera profesional en el futbol.... Puedo decir que ahora estoy con más ganas y más fuerte que nunca para continuar y dejar un legado".



Previamente el portero había publicado otro mensaje que generó confusión.

"¡Hay vida después del fútbol! Y lo digo no porque me he retirado del fútbol, lo digo porque es una realidad. Son 4 meses de absoluto silencio en el mundo de las redes, pero muy ocupado de trabajar, reflexionar, prepararme física y mentalmente además de seguir aprendiendo y creciendo", dijo.

(Lea además: Los futbolistas que no irían más con la Selección por la Superliga)



Cuadrado ha sido campeón de Copa Colombia con Cali, pasó además por Millonarios, Pasto, Once Caldas y Nacional. De este último salió cuando expiró su contrato y le ha dado tiempo para decidir.



DEPORTES