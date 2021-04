José Cuadrado da noticia radical sobre su futuro 

El portero José Fernando Cuadrado no va más en el profesionalismo. A sus 35 años ha decidido retirarse.

El propio Cuadrado lo confirmó con un extenso mensaje en sus redes sociales: "¡Hay vida después del fútbol! Y lo digo no porque me he retirado del fútbol, lo digo porque es una realidad. Son 4 meses de absoluto silencio en el mundo de las redes, pero muy ocupado de trabajar, reflexionar, prepararme física y mentalmente además de seguir aprendiendo y creciendo", dijo.



Y añadió: "Esta es una transición a veces incomoda, a veces dolorosa, pero asumiendo la responsabilidad y el riesgo de la decisión personal de hacia donde quiero encaminar y continuar con mi carrera deportiva. Este freno en seco después de 16 años de carrera de manera continua, es un tiempo de grandes cambios; como la ausencia de entrenarme para representar un club, viajes, concentraciones y las sensaciones antes de salir a competir oficialmente".

Cuadrado fue campeón de Copa Colombia con Cali, pasó además por Millonarios, Pasto, Once Caldas y Nacional. De este último salió cuando expiró su contrato y le ha dado tiempo para decidir. Cuadrado se va con la satisfacción de haber integrado la Selección Colombia en el Mundial de Rusia.



"Como en cada circunstancia de la vida siempre hay algo positivo, tengo el privilegio de tener una esposa maravillosa y tres hijas con las cuales disfruto el tiempo en casa y en actividades cotidianas que por distintas razones muy pocas veces las pude hacer; llevarlas al colegio, recogerlas, ayudar en las labores de la casa, estar presente en sus cumpleaños, cocinarles los domingos...Etc", concluyó.



